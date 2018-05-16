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Almanya'nın tek gündemi Türk asıllı futbolcular

İngiltere'de top koşturan Türk asıllı Alman futbolcularının Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirmesi, Almanları çıldırttı. Alman medyasında manşetler Erdoğan karşıtlığı ile dolu.

Haber Merkezi | 16.05.2018 - 15:14..
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Almanya'nın tek gündemi Türk asıllı futbolcular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İngiltere'nin başkenti Londra'ya seyahat gerçekleştirerek bir dizi resmi temaslarda bulundu. Erdoğan'ın görüştüğü kişiler arasında da Türk asıllı futbolcular Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'da vardı.

Futbolcular ile Erdoğan'ın görüşmesi günlerdir Alman basının manşetlerinde, gazetelerin köşelerinde...

BİLD:ÖZİL VE GÜNDOĞAN… ALMANYA İÇİN OYNUYOR, ERDOĞAN İÇİN MÜCADELE EDİYORLAR

Gurbetçi futbolcuların Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesine tepki Alman Bild'den geldi. Bild, Özil ve Gündoğan'ın Alman milli takımında oynadığın halde Erdoğan'a hizmet ettiğini belirtirken, Rusya maçı öncesinde verilen bu pozun takımdan çıkartılması ile cezalandırılması gerektiğini ima etti.

Almanya'nın tek gündemi Türk asıllı futbolcular

FUTBOLCULARA LİNÇ

Almanya'nın bir diğer tepkisi de Die Welt gazetesinde yayınlanan bir yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Alman futbolcuların görüşmeleri hazmedilemedi, futbolcular linç edildi.

Die Welt'ten Kathrin Spoerr'in kaleme aldığı yazıda "Mesut Özil ve İlkay Gündoğan bir öğleden sonra üç suç birden işledi. Birincisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmak. İkincisi, Erdoğan’a oynadıkları takımların formalarını hediye etmek. Üçüncü suçu ise sadece İlkay Gündoğan işledi: O formasını "Sayın Cumhurbaşkanıma saygılarımla ifadesiyle imzaladı.’’ ifadeleri yer alırken Türk asıllı futbolcular suçlandı..

Almanya'nın tek gündemi Türk asıllı futbolcular

"FORMAYI GERİ VER"

Gazetede yer alan bir diğer hazımsızlık ise Özil ile Erdoğan'ın verdiği poz oldu. Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'in CumhurbaşkanıErdoğan'a forma vermesini adeta kıskanan Spoerr, yazısının başlığına "O formayı geri ver, bu Steinmeier'in hakkı" yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özil'in de Cumhurbaşkanı olmadığını savunan Alman gazeteci, formanın Alman Cumhurbaşkanına verilmesi gerektiğini söyledi.

Mesut Cenk ve İlkay Erdoğan'ı ziyaret etti VİDEO

Almanya'nın tek gündemi Türk asıllı futbolcular

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