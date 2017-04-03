Almanya'nın Türk kökenli vekillerden 'hayır' çağrısı

Sosyal Demokrat Partili (SPD) milletvekili Cansel Kızıltepe, "Hepimiz demokratik değerleri savunmalıyız ve ifade özgürlüğü için sesimizi yükseltmeliyiz.” dedi.

Alman Meclisi'nin Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili üyesi Cemile Giousouf "Türkiye güçlü bir demokrasiye laik bir ülke! Aynı barış içinde yaşadığımız Almanya gibi.” ifadesini kullandı.

"HAYIR" ÇAĞRISI

Yeşiller partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, Almanya'daki Türklere seslenerek "Burada sahip olduğunuz özgürlüğü, Türkiye'deki ailelerinizin ve dostlarınızın elinden almayın.” şeklinde konuştu.

Yeşiller Partisi milletvekili Özcan Mutlu, Türk seçmenleri referandumda "Hayır” oyu kullanmaya çağırdı. Mutlu, "Almanya'da demokrasinin nimetlerinden faydalananlar Türkiye'deki hemşerilerini demokrasiden yoksun bırakmamalılar. Bu yüzden demokrasiye evet, anayasa referandumuna hayır.” dedi.

Sol Partili Azize Tank da, seçmenlere "Hayır” oyu kullanmaları çağrısında bulundu. Tank, "Türkiye'de demokrasinin varolması ve iç barışın yeniden filizlenmesi için gelin hep beraber anayasa değişikliğine 'hayır' diyelim.” ifadesini kullandı.