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Almanya'nın Türk vekillerinden Merkel'e Türkiye çağrısı

Almanya'daki Türk kökenli milletvekilleri, Başbakan Merkel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı belirgin bir duruş üstlenme çağrısı yaptı.

01.02.2017 - 18:09
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Almanya'nın Türk vekillerinden Merkel'e Türkiye çağrısı

Almanya'nın Türk vekillerinden Merkel'e Türkiye çağrısı

Almanya'da Türkiye düşmanlığı yaparak prim yapan Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, 2 gün önce Alman gazetesine röportaj veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkel için söylediği sözleri tekrarladı.

KILIÇDAROĞLU'NU TEKRARLADI

Merkel'e ziyareti esnasında Türkiye'deki sivil toplum örgütlerine açıkça destek vermesi çağrısı yapan Özdemir, "Merkel'in Türkiye seyahati Almanya'da bir 'çalışma ziyareti' olarak isimlendiriliyor. Ancak Erdoğan'ın bu ziyareti gelecek referandum için kendi lehine kullanacağının herkes farkında" dedi.

Kılıçdaroğlu, Alman gazetesine konuştu

Almanya'nın Türk vekillerinden Merkel'e Türkiye çağrısı

DİĞERLERİ DE AYNI DİLDEN KONUŞTU

Sosyal Demokrat Partili Cansel Kızıltepe Merkel'in "anayasa değişikliği referandumu ve parlamenter demokrasinin tehdit altında bulunuyor oluşuyla ilgili net bir tavır benimsemesi gerektiğini" söyledi.

Kızıltepe, Merkel'in Erdoğan'a "duymak istediği şeyleri söylememesi gerektiğinin" altını çizdi.

Hristiyan Demokrat Birlik partisi (CDU) tek Türk kökenli milletvekili olan Cemile Giosouf da benzer bir açıklama yaptı. Giousouf, "Sorunların ne olduğu ortada. Başbakan Merkel'in bunları dile getireceğini zannediyorum" dedi. Merkel'in "bu hassas mevzuyla ilgili doğru politikacı" olduğunu düşündüğünü de sözlerine ekleyen Giosouf, "Şu anda Avrupa'nın siyasi sahnesinde daha iyi bir diplomat yok" dedi.

Kılıçdaroğlu Cem Özdemir ile bir araya geldi VİDEO

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