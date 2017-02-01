Almanya'nın Türk vekillerinden Merkel'e Türkiye çağrısı

Almanya'da Türkiye düşmanlığı yaparak prim yapan Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, 2 gün önce Alman gazetesine röportaj veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkel için söylediği sözleri tekrarladı.

KILIÇDAROĞLU'NU TEKRARLADI

Merkel'e ziyareti esnasında Türkiye'deki sivil toplum örgütlerine açıkça destek vermesi çağrısı yapan Özdemir, "Merkel'in Türkiye seyahati Almanya'da bir 'çalışma ziyareti' olarak isimlendiriliyor. Ancak Erdoğan'ın bu ziyareti gelecek referandum için kendi lehine kullanacağının herkes farkında" dedi.

Kılıçdaroğlu, Alman gazetesine konuştu

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Sosyal Demokrat Partili Cansel Kızıltepe Merkel'in "anayasa değişikliği referandumu ve parlamenter demokrasinin tehdit altında bulunuyor oluşuyla ilgili net bir tavır benimsemesi gerektiğini" söyledi.

Kızıltepe, Merkel'in Erdoğan'a "duymak istediği şeyleri söylememesi gerektiğinin" altını çizdi.

Hristiyan Demokrat Birlik partisi (CDU) tek Türk kökenli milletvekili olan Cemile Giosouf da benzer bir açıklama yaptı. Giousouf, "Sorunların ne olduğu ortada. Başbakan Merkel'in bunları dile getireceğini zannediyorum" dedi. Merkel'in "bu hassas mevzuyla ilgili doğru politikacı" olduğunu düşündüğünü de sözlerine ekleyen Giosouf, "Şu anda Avrupa'nın siyasi sahnesinde daha iyi bir diplomat yok" dedi.

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