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Almanya’nın yeni Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel oldu

Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, ekonomi bakanlığını bırakan Gabriel’i Almanya’nın yeni dışişleri bakanı olarak atadı.

27.01.2017 - 13:53
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Almanya’da cumhurbaşkanlığına aday gösterilen Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, görevi bıraktı.

YENİ DIŞİŞLERİ BAKANI SİGMAR GABRİEL

Yeni Dışişleri Bakanı, Ekonomi Bakanlığı görevini de yürüten Başbakan Yardımcısı ve Sosyal Demokrat Parti SPD lideri Sigmar Gabriel oldu.

Almanya’nın yeni Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel oldu

Ekonomi Bakanlığı görevini yürüten Sigmar Gabriel yeni Dışişleri Bakanı oldu.

Sigmar Gabriel’den boşalan Ekonomi Bakanlığı görevini ise, Brigitte Zypries üstlendi. Steinmeier’in kabinedeki görevi sona erdi. Frank Walter Steinmeier, 12 Şubat’ta yapılacak seçimde Almanya’nın yeni cumhurbaşkanı olacak.

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