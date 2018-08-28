Almanya'ya dev Erdoğan heykeli dikildi

Almnanya'nın Wiesbaden kentinde yaşayanlar sabaha büyük bir şaşkınlık ile uyandı. Sebebi ise kentin göbeğine dikilen dev boyuttaki Başkan Erdoğan heykeli oldu.

4 metre yüksekliğindeki Erdoğan heykeli bir yandan ilgi odağı olurken diğer yanda ise nefret hareketlerinin saldırısına uğradı.

Almanya'da Erdoğan heykeli dikildi VİDEO



KÜLTÜR BİENALİ KAPSAMINDA DİKİLDİ

Wiesbaden Bienali kapsamında kentin merkezindeki 'Alman Birliği' isimli meydana dikilen heykel, açılır açılmaz ilgi odağı oldu.

Heykelden haberdar olanlar meydana koşup fotoğraf ve video çekerek sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada duruma anlam verememekten öfkeye varan tepkiler gösterildi.

POLİSLER DE ŞAŞKIN

Heykel halk kadar Alman polislerini de şaşırttı. Polis karakolunun hemen yanı başında dikilen heykelin etrafında toplaşıp hayretle Erdoğan'a bakan polis memurları görüldü. Polislerin bazıları da heykel ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bu sabah polis sözcüsü ''Tüm Wiesbaden halkı gibi biz de şaşkınız. Ama polisin bakış açısından dün gece meydanda herhangi bir sorun yaşanmadı'' açıklamasını yaptı.

BELEDİYE'DEN AÇIKLAMA

Wiesbaden Belediye Başkanı Sven Gerich de güne Facebook'tan ''Meydana gitmek için yola çıktım. Yakından incelemek istiyorum'' duyurusuyla başladı.

Belediye yetkililerinden böyle bir şey için izin alınıp alınmadığının araştırılmasını istediğini belirten Gerich, toplantı düzenleyip konuyu görüşeceklerinin altını çizdi.