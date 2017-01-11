Almanya’ya gelen mülteci sayısı Türkiye sayesinde azaldı

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, 2015 yılında 890 bin mültecinin yasal yollardan geldiği Almanya’ya 2016 yılında ise 280 bin mültecinin geldiğini açıkladı.

AZALMANIN NEDENİ TÜRKİYE

Alman Bakan, gelen mültecilerin 2016 yılının ilk üç ayında geldiğini Almanya ve özellikle AB’nin Türkiye ile yapılan mülteci anlaşmasıyla Balkan rotasından gelen mültecilerin azaldığına dikkat çekti.

İLTİCA BAŞVURUSU ARTTI

Almanya’ya mülteci olarak gelenlerin sayısının Türkiye’nin etkisiyle azaldığına dikkat çeken Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, mülteci sayısındaki azalmaya paralel olarak ülkede bulunan mültecilerin Almanya’ya iltica taleplerinde ciddi bir artış olduğunu kaydetti.

Almanya’ya mülteci olarak gelenlerin başında Suriyelilerin olduğuna da değinin Bakan de Maiziere 2016 yılında Almanya’ya gelen mültecilerinin 89 bininin Suriyeli olduğunu, 45 bininin ise Afganistanlı 13 bini Iraklı ve 12 bininin Eritreli olduğunu kaydetti. 2016 yılında Almanya’ya mülteci olarak gelip uyum sağlayamayan 55 kişinin ülkelerine geri döndüğünü de belirten Bakan, 25 bin mültecinin sınır dışı edildiğini açıkladı.