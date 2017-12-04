Almanya'ya iltica başvurusu yapan FETÖ'cülerin sayısı

Almanya teröre ve son zamanlarda da FETÖ'ye kucak açmaya devam ediyor. Alman İçişleri Bakanlığı 15 temmuz tarihinden bu yana iltica talebine bulunanların sayısını açıkladı.

768 "GÖREVLİ" BAŞVURDU

Bakanlık iltica talebinde bulunanların sayısını 768 olarak açıkladı. Buna göre başvuruların yarısından falasının onaylandığı açıklanırken, başvuruda bulunanların da, üst düzey Türk kamu görevlileri ile ailelerinden oluştuğu belirtildi.

2016 yılında düzenlenen 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana, diplomatik pasaport sahibi 260 Türk vatandaşı ile 508 üst düzey Türk kamu görevlisinin Almanya'da iltica başvurusu yaptığı bildirildi.

Ssöz konusu sayılara eş ve çocukların da dahil olduğu belirtildi.

SOL PARTİLİLER: ERDOĞANDAN KAÇIYORLAR

Almanya'nın, Türkiye'nin hassasiyet beklediği bu konuya ilişkin umursamaz tavrı devam ederken, konuyla ilişkin Sol partili milletvekili Sevim Dağdelen tuhaf bir açıklama yaptı.

Dağdelen ülkeye sığınanların FETÖ'cü olduğunu umursamadan, "Erdoğan'ın İslamcı diktatörlüğünden kaçan insanların sayısı giderek artıyor" yorumunu yaptı.

İltica hakkının yalnızca üst seviye kamu çalışanlarına tanınmasıyla yetinilmemesi gerektiğine vurgu yapan Dağdelen, bu hakkın "elde ettikleri koruma kotası diplomatlardan düşük olan demokratlar, solcular ve Kürtlere de aynı şekilde" tanınması gerektiğini söyledi.