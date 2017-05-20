Almanya'ya sığınan iki FETÖ'cü hain

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminden sonra FETÖ'den aranan 8'i general 260 askerin çoğunun AB ülkelerinde saklandığı sanılıyor.
Hafta başında Frankfurt Havalimanı'na gece inerek sığınma talebinde bulunan iki generalde Mehmet Yanıalp, daha önce CNN'e verdiği röportajda Türkiye'yi yerden yere vurmuştu.
BAŞVURUYU ABD'DEN YAPTI
Vatan'ın haberine göre; Yanıalp, sığınma başvurusunu ABD'den yaptı. Kabul edileceğine dair mesaj alınca uçağa binerek Frankfurt'a indi.
ORTAK HAREKET
Numan Yediyıldız ise bir süre Yunanistan'da saklandı. İki FETÖ'Cü generalin aynı gece Frankfurt'a inmesi, birlikte hareket ettiklerini gösteriyor.