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Almanya'ya sığınan iki FETÖ'cü hain

Almanya'dan sığınma isteyen FETÖ'cü teröristlerin NATO'da görevli Mehmet Yanıalp ile Numan Yediyıldız olduğu öğrenildi.

20.05.2017 - 08:26
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15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminden sonra FETÖ'den aranan 8'i general 260 askerin çoğunun AB ülkelerinde saklandığı sanılıyor.

Hafta başında Frankfurt Havalimanı'na gece inerek sığınma talebinde bulunan iki generalde Mehmet Yanıalp, daha önce CNN'e verdiği röportajda Türkiye'yi yerden yere vurmuştu.

BAŞVURUYU ABD'DEN YAPTI

Vatan'ın haberine göre; Yanıalp, sığınma başvurusunu ABD'den yaptı. Kabul edileceğine dair mesaj alınca uçağa binerek Frankfurt'a indi.

ORTAK HAREKET

Numan Yediyıldız ise bir süre Yunanistan'da saklandı. İki FETÖ'Cü generalin aynı gece Frankfurt'a inmesi, birlikte hareket ettiklerini gösteriyor.

Almanya'ya sığınan iki FETÖ'cü hain

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