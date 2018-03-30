Almeda Abazi çenesini törpületti

Oyuncu Tolga Sayışman’la evli olan Almeda Abazi’nin daha önce eski fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Çok değişen Almeda, estetik tutkusundan vazgeçmedi ve bir kez daha kendine yeni operasyonlar yaptırdı.

Almeda Abazi'nin inanılmaz değişimi FOTO GALERİ

ÇENESİNİ TÖRPÜLETTİ

Memleketi Arnavutluk’ta bir yarışma programında sunuculuk yapan ünlü isim, yüzüne yaptırdığı müdahalelerle bambaşka bir kimliğe büründü. Eşinden bir ay boyunca uzakta olacak olan Abazi, yüzüne ufak dokunuşlar yaptırdı. Ünlü ismin, yanaklarına dolgu yaptırdığı ve çenesini törpülettiği görüldü. Televizyon öncesi estetik operasyonu geçiren Abazi beğeni topladı.

ESTETİKSİZ HALİ