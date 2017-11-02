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Almeda Abazi'den Siyah İnci setine baskın

Tolgahan Sayışman ile Hande Erçel, Star TV’deki ‘Siyah İnci’de iki sevgiliyi oynuyor.

02.11.2017 - 07:26
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Almeda Abazi'den Siyah İnci setine baskın

Hande Erçel ve Tolgahan Sayışman'ın öpüşme sahneleri sosyal medyayı hareketlendirdi. Tolgahan Sayışman’ın eşi Almeda Abazi’yi takipçileri “Öpüşme tehlikeli, dikkat et” diye sürekli uyardı.

BİR TEPSİ BAKLAVAYLA KONTROL

Takipçileri içine kurt düşürünce Almeda, sete gitmeye karar verdi. Mesajlara cevap vermeyen Almeda Abazi önceki akşam dizinin Yeniköy’deki setine baskın yaptı. Bir tepsi baklava alıp çekimlerin yapıldığı mekana gitti.

Eşi ile Hande Erçel’in 2 saat süren yakınlaşma sahnesini yönetmenin yanına oturup izledi.

Almeda Abazi'den Siyah İnci setine baskın

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