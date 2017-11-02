Almeda Abazi'den Siyah İnci setine baskın

Tolgahan Sayışman ile Hande Erçel, Star TV’deki ‘Siyah İnci’de iki sevgiliyi oynuyor.

Tolgahan Sayışman ile Hande Erçel, Star TV’deki ‘Siyah İnci’de iki sevgiliyi oynuyor.

Balıkesir'deki görevinden istifa eden Edip Uğur'un tehdit iddiasını değerlendiren Erdoğan, "Bu konuda bize ulaşan bilgi yok" dedi.

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ABD'de süpermarkette silahlı saldırı

Colorado eyaletinde bir süpermarkette silahla ateş açılması nedeniyle en az iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı