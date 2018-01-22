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Almula Merter 2 İngiliz kardeşi evlat edindi

Tüp bebek denemelerinde başarısız olan Almula Merter, 51 yaşında anne oldu.

Haber Merkezi | 22.01.2018 - 07:53..
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Tiyatrocu Ferdi Merter'in kızı, oyuncu Almula Merter, Mart 2014'te İngiliz Robert Churm ile Londra'da evlendi. 3 yıldır anne olmak isteyen, Almula Merter ile eşi, bir yurda terk edilmiş 2 kimsesiz İngiliz kardeşi evlat edindi.

Almula Merter, sosyal medya hesabından duygularını böyle aktardı:

HAMİLE KALBİM...

51 yasında ANNE oluyorum,heyecanımı anlatamam. Hem 1 degil, iki tane 4.5 aylık bir oğlum ve 4 yaşında bir kızım var artık... Eve gelmelerine sayılı günler var. Alışverişe gidiyorum ve ağlamaktan o kadar zor ve uzun alışveriş yapıyorum ki

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