Almula Merter 2 İngiliz kardeşi evlat edindi

Tiyatrocu Ferdi Merter'in kızı, oyuncu Almula Merter, Mart 2014'te İngiliz Robert Churm ile Londra'da evlendi. 3 yıldır anne olmak isteyen, Almula Merter ile eşi, bir yurda terk edilmiş 2 kimsesiz İngiliz kardeşi evlat edindi.

Almula Merter, sosyal medya hesabından duygularını böyle aktardı:

HAMİLE KALBİM...

51 yasında ANNE oluyorum,heyecanımı anlatamam. Hem 1 degil, iki tane 4.5 aylık bir oğlum ve 4 yaşında bir kızım var artık... Eve gelmelerine sayılı günler var. Alışverişe gidiyorum ve ağlamaktan o kadar zor ve uzun alışveriş yapıyorum ki