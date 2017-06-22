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Alnında 'enayi' yazan uyuşturucu satıcısı yakalandı

Beyoğlu'nun Tarlabaşı Bulvarı'nda baygın halde bulunan genç kıza uyuşturucu satan şahıs, serbest bırakıldı.

22.06.2017 - 11:18
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğünce, Tarlabaşı Bulvarı'nda alnında "enayi" yazan ve gözlerinde "yaş" şeklinde dövme olan bir kişinin, genç kadına uyuşturucu madde satıp komaya girmesine sebep olduğu yönündeki haberler üzerine çalışma başlatıldı.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Polis ekiplerinin çalışmaları kapsamında, eşkale uyan Adem Akkoç (30) adlı şahıs, Bereketzade Mahallesi Simsir Sokak'ta gözaltına aldı. Erkoç'un, kasten yaralama suçundan da kaydının bulunduğu bildirildi.

GENÇ KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI, SERBEST BIRAKILDI

Beyoğlu Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifade veren genç kadının  A.K. hakkında şikayetçi olmadığı öğrenildi. A.K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından gece saatlerinde serbest bırakıldı.

Alnında 'enayi' yazan uyuşturucu satıcısı yakalandı

GENÇ KADIN KENDİNDEN GEÇMİŞTİ

Satıcının sattığı bonzaiyi kullanan genç kadın, dün Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'nün hemen yanı başındaki ara sokaktaki merdivenlerde kendinden geçmiş halde bulunmuştu.

Alnında 'enayi' yazan uyuşturucu satıcısı yakalandı

Alnında 'enayi' yazan uyuşturucu satıcısı yakalandı

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