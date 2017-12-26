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Alopesi areata nedir

Otoimmun bir hastalık olan alopesi areata, kişinin saçlarında genellikle yuvarlak kel alanlara sebep olur.

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Tıp dilinde yuvarlak saçsız alanlara verilen isim olan alopesi areata, otoimmun bir hastalıkdır. Otoimmun hastalıklarda, bağışıklık sistemi kendi hücrelerini yabancı olarak görüp bu hücrelerle savaşmaya başlar. Kıl kökleri etrafında bulunan lenfosit denen hücreler sitokin diye adlandırılan kimyasallar salgılayarak saçlarda dökülmeye sebep olur.

Hastalık kıl bulunan her yeri etkiler ve genellikle saçlı deride madeni para büyüklüğünde, yuvarlak kel alanlar görülür.

STRES HASTALIĞI TETİKLEYEBİLİR

Bulaşıcı olmayan alopesi areata, ailenin diğer üyelerinde de görülebilir. Hastalık için stres, matem, ayrılma ve kaza gibi durumlar tetikleyicidir.

Saç dökülmesi yama şeklindeyse iyi seyirlidir. Tedavisiz 1 yıl içinde tamamen saçlar geri gelebileceği gibi ilerde saç kaybı atağı tekrar yaşanabilir. Başlangıçtan itibaren saç dökülmesi aşırı düzeydeyse iyileşme şansı düşüktür.

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