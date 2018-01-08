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Alp Nevruz'un aşk trafiği yapımcıları kızdırdı

Oyuncu Alp Navruz'a aşk trafiği yüzünden yapımcıdan uyarı geldi.

Haber Merkezi | 08.01.2018 - 07:34..
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Alp Nevruz'un aşk trafiği yapımcıları kızdırdı

‘Fazilet Hanım ve Kızları’nın oyuncusu Alp Navruz, Fox’taki ‘Şevkat Yerimdar’ın yıldızı Başak Parlak ile Aralık’ta aşk yaşamaya başlamıştı.

AŞK HAYATINA YETİŞİLEMİYOR

Navruz, geçen hafta da Başak Parlak’tan ayrıldığını açıkladı. Hiç boş kalmayan oyuncu, bu kez Burcu Binici ile görüntülendi.

"SADECE ARKADAŞIZ"

Burcu Binici flaşlar patlayınca şaşkınlığını gizleyemedi. Alp Navruz koşar adım uzaklaştı. İkili, muhabirlere “Biz sadece arkadaşız” dedi.

"YAPIMCIM UYARDI"

Fotoğraflarının silinmesini isteyen Alp Navruz şunları söyledi: “Bu hafta yapımcı tarafından uyarıldım. Çıkan haberler yüzünden sıkıntı yaşıyorum.”

Burcu Binici ne yapacağını şaşırdı.

Alp Nevruz'un aşk trafiği yapımcıları kızdırdı

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