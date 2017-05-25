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Alp Özcan'dan Meryem Uzerli paylaşımı

Alp Özcan, önceki hafta kendisi için 'O adamı sormayın' diyen Meryem Uzerli'yle Fransa'da bir araya geldi.

25.05.2017 - 07:50
  1. Haberler
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Meryem Uzerli ile Alp Özcan 1 yıl aşk yaşadıktan sonra Ekim 2016'da ayrılmıştı. Çift geçen Nisan'da barıştı. Ancak ikinci deneme uzun sürmedi. İpler 3 hafta önce koptu.

"SADECE ARKADAŞIZ"

Meryem Uzerli muhabirlere ''Bana o adamı bir daha sormayın'' dedi. Belli ki bu açıklama eski sevgiliyi derinden yaraladı. İkili, Cannes Film Festivali'nde karşılaştı. Alp Özcan, Meryem Uzerli'nin yanına gitti. Sohbet ettiler. Birlikte karelerini Instagram'a koyan Alp Özcan altına şu notu yazdı: O adam ve o kadın. Sadece arkadaşız.

Alp Özcan'dan Meryem Uzerli paylaşımı

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