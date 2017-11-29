Alp Saul kimdir

Bugün menüde bir yazar, ressam, oyuncu ya da siyasetçi yok; bir girişimcinin hayatının ve başarısının hikayesi var.

Alp Saul, güzel eşi ve iki çocuğunun yanında çok güzel başarılar sığdırmış hayatına. Üstelik sadece başarılarla yetinmemiş, bir de melek yatırımcı olup insanlara da olanaklar sağlamış.

Tebrik ve takdir ederek yazıma geçebilirim o zaman.

Keyifli okumalar…

Çocukluğu ve eğitim hayatı

Alp, 1971’de İstanbul’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini "Robert Koleji"nde tamamladı. Aldığı kolej eğitiminin hakkını vermiş, üniversite eğitimi için Amerika’ya gitmişti. 1994’te "University of Virginia"da Makine Mühendisliği Bölümü’nden dereceyle mezun oldu.

Alp kendini bugüne başarılı bir iş adamı olarak taşıyacak, adını bir markanın başlığı altında duyuracaktı. Çocukluğunda ona sunulan eğitim fırsatlarını iyi değerlendirmiş ve başarmıştı…

Alp Saul güvenlik sektöründe

Alp, mezun olur olmaz başarı yolunda adımlarını atmaya başlamıştı. Küçük bir çocukken nasıl okul sıralarında kendini öne atıyorsa şimdi de bedenini iş hayatında güvenlik sektörünün ortasına fütursuzca bırakmıştı; alacak çok yolu, kazanacağı çok başarısı ve elbette kabartacağı çok koltuk vardı.

1995’te iki arkadaşı ile birlikte elektronik güvenlik sistemine atılmaya karar verdi ve ortaya "Pronet" firması çıktı. Yıllar sürecek bir güvenlik ağının ilk adımı olan "Pronet Güvenlik Sistem ve Servis Hizmetleri Ltd." firmasını konut ve ticari işletmeler için kurdu. Bu adımı 2006 yılında izleyen “Pronet Güvenlik ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş” oldu; Pronet Grup, güvenlik görevlisi alanına girmeye karar vermişti. Bugün hâlâ fiziki güvenlik çalışmalarına devam eden bu şirket, güvenlik konusunda ilk tercih edilen markalardan biri oldu.

Medya şirketi kuruculuğu

Alp Saul, girişimcilik konusunda iddialı adımlarla ilerlerken 2002’de güvenlik sektörünün yanına medyayı da ekledi; “Next Generation Media” şirketini kurdu.

Bu şirket, Türkiye’de alışveriş merkezlerinde, metro istasyonlarında, havalimanlarında, kısacası kamuya açık tüm alanlarda her an gözümüze çarpan, dijital ekranlar üzerinden içerik ve reklam yayını yapan medya şirketinden başkası değildi.

2014’te Next Generation Media, en büyük yerel outdoor şirketlerinden birine satıldı.

Fırsat sitesi kurdu

Teknoloji geliştikçe Alp Saul da girişimcilik ruhunu bu yönde ilerletmeye devam ediyordu. Sonunda 2009’da bir fırsat sitesi olarak kurulan "Grupanya"ya 2010’da Cem Sertoğlu ile birlikte yüzde 50 ortak oldu.

Girişimci ruhu ile hayata geçirdiği Grupanya da, internet üzerinden yapılan alışverişlerde başı çeken sitelerden biri olmuştu.

Melek yatırımcı, Alp Saul

Alp Saul, Nisan 2010’da Grupanya’ya yaptığı yatırımın ardından CEO görevini de üstlenmişti. Aynı zamanda melek yatırımcı olarak varlığını sürdürmeye devam ederken, bugün 4 şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı da yürütüyordu.

Ayrıca "GESİDER (Güvenlik Endüstrisi Sanayicileri ve İşadamları Derneği) Yönetim Kurulu üyeliği, Endeavor Yönetim Kurulu üyeliği" ve "TOBB Genç Girişimciler Derneği" üyeliğini de başlatmıştı. Ek olarak yerel "YPO" bölümünün "Eğitim Başkanlığı"nı da yürütmekteydi.

Ödülleri

Alp Saul, 2007’de "Milliyet Gazetesi ve Ernst&Young" tarafından düzenlenen “Yılın Girişimcisi” yarışmasında son 5 finalist arasında bulunmuştu.

Ayrıca birçok eğitim kurumu tarafından da birçok kez "Yılın Girişimcisi" seçildi.

Onun ödülü şüphesiz ki kazandığı başarıydı. Bir de hayatın ona hediye ettiği bir eş ve 2 çocuk…