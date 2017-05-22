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Alparslan Çelik'e 5 yıl hapis cezası

Rus pilotu öldürdüğü öne sürülen Alparslan Çelik, 5 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

22.05.2017 - 13:13
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Suriye'de düşürülen Rus uçağının pilotunun öldürülmesi olayında hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırılıp yeniden soruşturma başlatılan Alparslan Çelik'in de aralarında bulunduğu 18 tutuksuz sanığın İzmir 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada karar çıktı.

5 YIL HAPİS CEZASI

İzmir'in Karabağlar ilçesinde geçen yıl 31 Mart'ta üzerlerinde, otomobillerinde ve evlerinde yapılan aramada 5 otomatik tüfek, 4 tabanca ve 2 telsiz ele geçirilen, ''6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' ve ''Harp silahı bulundurmak'' suçlarından yargılanan sanıklardan, aralarında Alparslan Çelik'in de bulunduğu 7 kişiye 5'er yıl hapis cezası verildi.

Alparslan Çelik'e 5 yıl hapis cezası

Ayrıca 1 kişi 1.5 yıl, 2 kişi de 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerleri beraat etti.

Alparslan Çelik, başka suçtan hükümlü olduğu için cezaevinde bulunuyor.

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