Ankara'da Alparslan Türkeş için anma töreni

Alman devlet televizyonunda ekrana gelen programda, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin bu kadar gelişmesi şaşkınlıkla karşılandı.

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ABD'li Bloomberg'in üçüncü havalimanı hazımsızlığı

Avrupa ve özellikle Almanya'da basın, 3. Havalimanı'na karşı kara propaganda faaliyetleriyle karalama kampanyaları yürütüyordu. Bu kampanyalara ABD'li Bloomberg de dahil oldu, hem de kıskanırcasına.