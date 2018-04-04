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Ankara'da Alparslan Türkeş için anma töreni

Binlerce Ülkücü, vefatının 21. yılında anılan Alparslan Türkeş'i kabri başında dualarla andı.

Haber Merkezi | 04.04.2018 - 11:02..
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Ankara'da Alparslan Türkeş için anma töreni

Ülkücü Hareket'in merhum Lideri Alparslan Türkeş için Ankara'daki kabri başında anma töreni düzenlendi.

ALPARSLAN TÜRKEŞ'E DUA

Binlerce ülkücünün katıldığı törende MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve milletvekilleri de yerini aldı.

Alparslan Türkeş için ellerin semaya kalktığı törende; Bahçeli, Türkeş'in kabrine kırmızı karanfiller bıraktı.

Alparslan Türkeş'in 21. ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde konuşan Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"BUGÜNÜMÜZE IŞIK TUTTU"

''Fikri olgunluğu ileri görüşlülüğü sayesinden bugünümüze ışık tutmuştur. Türkiye'nin meseleleri karşısında düşünüp dile getirdiği akılcı çözüm önerileri hala geçerliliğini korumaktadır.

Kendisi yarınlara uzanan meşaledir. Türk siyasetine uzlaşma aşılamıştır. Yarım asıra yaklaşan kutlu davamızı milletimizin ve devletimizin bekasına adadık. Ümitsizlikleri yendik.

Gücümüzü aziz milletimizden kararlılığımızı ülkülerimizden aldık. Merhum başbuğumuz hiçbir zaman kolay bir başarı vadetmemişti.

Biz de aynısını yapıp önümüze bakacağız. Bölünmeye bölücülüğe ne pahasına olursa olsun karşı çıkacağız.''

Ankara'da Alparslan Türkeş için anma töreni VİDEO

Ankara'da Alparslan Türkeş için anma töreni

Ankara'da Alparslan Türkeş için anma töreni

Ankara'da Alparslan Türkeş için anma töreni
Binlerce MHP'li Alparslan Türkeş'i anmak için toplandı.


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