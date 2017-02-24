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Alpay Özalan siyasi görüşü nedeniyle Eskişehir'den yollandı

Eskişehirspor'un eski Teknik Direktörü Alpay Özalan, son maça lider olarak çıkmasına rağmen siyasi görüşü nedeniyle takımdan gönderildi.

24.02.2017 - 12:39
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Alpay Özalan siyasi görüşü nedeniyle Eskişehir'den yollandı

1. Lig'den, Süper Lig'e çıkmak için mücadele eden Eskişehirspor'da geçtiğimiz haftalarda teknik adam değişikliği yaşandı.

Kırmızı-siyahlılarda Alpay Özalan'la yolların ayrılmasının ardından takımın başına Mustafa Denizli getirildi.

AYRILIK SİYASİ

Özalan, son maçında Manisaspor'a 5-1 yenilmesine rağmen bu maça lider olarak çıkmıştı.

5-1'lik galibiyete kadar başarılı bir grafik çizen ve Süper Lig'in için en büyük aday olan Eskişehirspor'da Özalan'ın takımdan yollanmasının siyasi olduğu şehirde yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Alpay Özalan siyasi görüşü nedeniyle takımdan yollandı

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLADI

Eskişehir Odunpazarı ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Kazım Kurt, dün yaptığı bir konuşmada; "Bakın Alpay Özalan nasıl gitti" diyerek genç hocanın siyasi görüşünü açıklamasından dolayı takımdan yollandığını açıklamış oldu.

Alpay Özalan evet dedi VİDEO

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