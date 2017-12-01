Alper Gencer’in şiir kitabı: AH

Edebiyat çevrelerinde ya da yazarlar tarafından şiirin öldüğünü sık duyarız. Şiir denilince Cumhuriyet döneminin ya da yakın çağ şairlerinin insana her türlü duyguyu yaşattıran mısralarından daha güzel satırlar yazılmadığı içindir bize bunları düşündüren.

Kim bilir. Belki de…

Bilhassa genç okurların gün geçtikçe şiirden uzaklaşarak, daha çok fantastik ve popüler kitaplara yönelmesi, ahenkli mısraların öksüz kalması ve kendine yeni bir alan açma çabası da buradan gelmektedir. “İyi şiir yazıldı da biz mi okumadık” sorunuzu duyar gibiyim. Bu sorunuza kendimce şöyle bir cevap vermek istiyorum. Alper Gencer, genç, dinamik, birikimli, kaleminin hakkını fazlasıyla veren şair, yazar. Gencer’in, Ah!, Garibim, Mestane, Şah’a Kalkan Gemiler ve Ölmek Gibi Sevmek adlarıyla yayımlanan şiir kitapları bu defa tek kitap halinde okuyucularının beğenisine sunuldu. Kitabın birinci baskısı 2011 yılında Ülke Yayınları tarafından yapıldı. Daha sonra Ekim 2017’de Dergâh Yayınları’ndan çıkan kitap, şiir severlerle buluştu.





YAŞAR NABİ NAYIR ŞİİR ÖDÜLÜ'NÜ KAZANDI

Genç şair, hayata, aşka, sevgiye, ayrılığa dair dokunaklı satırları bize hala “şiir ölmedi” duygusunu yaşattırıyor. Şairin, Varlık, Dergâh, Yasakmeyve, Kitap’lık, Derkenar gibi önde gelen edebiyat dergilerinde şiirleri yayımlandı. 2005 yılında Yaşar Nabi Nayır Şiir Ödülü’ne değer görüldü. Alper Gencer, Biçimi, içeriği, imgesi, çağrışımı, sözcük donanımı kendinin olan bir şiir yaratmıştır. Bir şiire başlayıp yarım bırakan, sonra başka şeyler karalayan şairlerden olmadı. Nevi şahsına münhasır üslubuyla yeni bir yol açmıştır kendine. Sözcükler arasında kurduğu anlamlar ve imgelerle ahenkli çağrışımlar yapar okurlara.

ÇIKMAZ

Örselenmiş yüzümde tanışın olur mahşer

Gökyüzünde tavsayan kuşların kanadı kırık

üç ayaklı bir masa kadar tedirginim

Bir yanımda yüklenme çevremde dolanırken

İnan, seni beni inan, devirebilirim.

Avucumda sustası kırık bir bıçak yanağımda façası eskimizin(es)

Bu dünyayla başa çıkabilirdin, olmasaydı düz yollara koşulmuş atın

Dudağımda emir kulu silinmez mühür, mazimde parçalı bir hatıra(es)

Tarihi tedavülden kaldıran ölüm, örselenmiş yüzümde sarışın olur.

BİRDEN BİRE ELDEN DÜŞEN BOŞ ŞİŞE

Aramızda bir gürültü olsun hep, yanan lambanın gürültüsü mesela

Akmayan bir çeşmenin yahut!

Eskiyi konuşalım; taş, taş, taş

Mutsuzluk biteviye bir kıs- kaç

Hayır, bu beton, bu pazartesi, bu parasızlık olamaz biliyorsun

Gülünç bir çabayla asfaltı yadsıyarak yaşamak

Olamaz ellerinde su içmişliğim var, gözlerinden büyük çölleri geçmişliğim var

Bir çay bahçesini andıran her yerde ikimiziz

Susmayalım aramızda bir gürültü olsun hep

ALPER GENCER KİMDİR?

Van’da 1980 yılında hayata merhaba diyen Alper Gencer, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Anadolu’nun çeşitli yerlerinde hekimlik yaptı. İstanbul’da yaşayan Gencer, özel bir hastanede acil servis hekimi olarak çalışmaktadır. Şiir öze ilgi alanı oluşturan Gencer’in daha önce yayımlanan başka şiir kitapları da yayımlandı.

SYF: 426

YAYINEVİ: DERGÂH YAYINLARI

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