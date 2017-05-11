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Alper Potuk Ayşe Akın'la yakalandı

Fenerbahçeli Alper Potuk, çapkınlık turunda oyuncu-şarkıcı Ayşe Akın’la görüntülendi.

11.05.2017 - 08:54
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HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre geçtiğimiz günlerde Tuvana Türkay’la görüntülenen Fenerbahçeli Alper Potuk, yeni dizisinin çekimleri için Hatay’da olan oyuncunun yokluğunda çapkınlıkta yakalandı.

Alper Potuk Ayşe Akın'la yakalandı

5 GÜZELLE YAKINLAŞTI

Ünlü futbolcu, takım arkadaşı Salih Uçan’la Asmalımescit’te eğlendi. İki futbolcu, kendilerini markaja alan 5 güzelle yakınlaştı.

İlerleyen saatlerde Potuk’un yanına, 2004-2010 yılları arasında Fenerbahçe’de top koşturan Önder Turacı’nın eski eşi Ayşe Akın geldi.

SARMAŞ DOLAŞ DANS ETTİ

Boşandıktan sonra oyuncu Murat Han ve popçu Sinan Akçıl’la aşk yaşayan Akın, yıldız futbolcuyla samimi şekilde eğlendi. Kendilerini dansın ritmine bırakan ikili, çevredekilere aldırış etmeden sarmaş dolaş dans etti.

Mekandan ilk olarak arkadaşlarıyla birlikte Ayşe Akın ayrıldı. Potuk ve Uçan’ın çıkışı sırasında ise görevliler, görüntü alınmasını engellemek için adeta etten duvar ördü.

Alper Potuk Ayşe Akın'la yakalandı

Alper Potuk Ayşe Akın'la yakalandı

Alper Potuk Ayşe Akın'la yakalandı

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