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Alper Potuk-Tuvana Türkay çifti yine barıştı

Evlilik yolundayken ilişkilerini noktalayan Alper Potuk ile Tuvana Türkay, ayrılığa daha fazla dayanamadı.

Haber Merkezi | 16.02.2018 - 09:33..
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Alper Potuk-Tuvana Türkay çifti yine barıştı

Bir süre aşk yaşadıktan sonra ayrılık kararı alan Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk ile oyuncu Tuvana Türkay, birlikteliklerine bir şans daha verdi. İki ünlü ismin, yeniden mesajlaşmaya başladıkları iddia edildi.

"AYICIK SENİ ÖZLEDİ"

Alper Potuk'un Tuvana Türkay'a doğum gününde aldığı oyuncak sarı ayı dikkat çekmişti. Çift ayrılınca Türkay, sarı ayıcığa kadar aldığı her şeyi Alper Potuk'a vermişti. Sevgililer Günü'nde Potuk'un barışmak için Türkay'a 'Ayıcık seni özledi' diye attığı esprili mesajla barıştığı iddia edildi.

Alper Potuk-Tuvana Türkay çifti yine barıştı

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