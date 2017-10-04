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Alper Potuk'tan Tuvana Türkay'a 520 bin TL'lik hediye

Fenerbahçeli Alper Potuk,dün 27 yaşına basan aşkı Tuvana Türkay'a 520 bin TL'lik lüks bir otomobil aldı.

04.10.2017 - 14:07
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Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, 1 yıldır beraber olduğu oyuncu Tuvana Türkay'a kimsenin kolay kolay reddedemeyeceği bir hediyeyle jest yaptı.

520 BİN TL'LİK HEDİYEYİ GERİ ÇEVİRDİ

Sarı-Lacivertli yıldız, dün 27 yaşına basan sevgilisi için 520 bin TL'lik son model bir otomobil aldı. Lüks aracın anahtarını geçtiğimiz günlerde gül buketi eşliğinde Türkay'a sunan Potuk, aşkından beklemediği bir yanıt aldı.

KÖPEĞİ KABUL ETTİ

Tuvana Türkay, servet değerindeki hediyeyi geri çevirdi. Türkay,"Bu çok pahalı bir armağan. Maalesef, bunu kabul edemem." dedi. Aşkının hediyesini kibarca geri çevirmesiyle hem şaşırıp hem de gururlanan Alper Potuk, bunun üzerine yeni bir armağan arayışına girdi. Ünlü futbolcu, Tuvana Türkay'a pomeraniann cinsi bir köpek hediye etti.

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