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Alperen Sakin'i serviste unutan şoföre 9 yıl hapis cezası

İzmir'de okul servisinde unutulan Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin davada servis şoförü Taner İşgören, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA | 19.07.2018 - 19:38..
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Alperen Sakin'i serviste unutan şoföre 9 yıl hapis cezası

İzmir’in Çiğli ilçesinde, 15 Ağustos 2017 tarihinde serviste unutulan ve aracın içerisinde saatlerce kaldıktan sonra hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin ile ilgili davanın karar duruşması saat 14.30’da başladı.

Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, Alperen’in annesi Buket Sakin ve babası Serkan Sakin’in yanı sıra acılı ailenin avukatları katıldı. ’Taksirle adam öldürmek ve delilleri yok etmek’ ile suçlanan tutuklu sanıklardan Taner İşgören ve aynı zamanda okulun sahibi olan Yurdagül İşgören, tutuksuz sanık Dilara Kamberler mahkemede hazır bulunurken, duruşmayı Milli Eğitim Bakanlığı, İzmir Barosu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı avukatlar olmak üzere çok sayıda avukat duruşmaya katıldı. 6 kişinin yargılandığı karar duruşmasını çok sayıda basın mensubu da takip etti.

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Konuşmaların ardından mahkemeye ara verildi ve heyet kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, ’Taksirle adam öldürmek ve delilleri yok etmek’ ile suçlanan tutuklu sanıklardan Taner İşgören'e 9 yıl, görevli hostes Dilara Kamberler'e 9 yıl, yine servis sürücüsü Taner İşgören'in eşi ve aynı zamanda anaokulun sahibi olan Yurdagül İşgören'e 5 yıl, Arzu G.’ye 6 yıl, Bekir G.’ye 5 yıl, Ahmet S.’ye 5 yıl ceza verdi. Taner ve Yurdagül İşgören'in tutukluluklarına devam kararı verildi.

Alperen Sakin'i serviste unutan şoföre 9 yıl hapis cezası

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Alperen Sakin'i serviste unutan şoföre 9 yıl hapis cezası

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