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Alperen Sakin'in ölümünde bir öğretmene daha dava açıldı

İzmir'de okul servisinde unutulmasının ardından hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümünde ihmali olduğu gerekçesiyle olay günü görev yapan bir öğretmen hakkında daha dava açıldı.

AA | 14.08.2018 - 19:28..
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Alperen Sakin'in ölümüyle ilgili 6 sanığı hapisle cezalandıran Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin bu sanıklar arasında bulunmayan öğretmen Nurcan A. hakkında da suç duyurusunda bulunulmasına hükmetmesi sonrası savcılık tarafından iddianame hazırlandı.

"CEZAİ YÖNDEN TALİ KUSURLU"

İddianame kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda Nurcan A. hakkında "Her ne kadar resmi olarak müdür vekili konumunda olmasa da olay günü okulda olan iki öğretmenden biri olan, doğum günü kutlamalarına öncelik vererek çocukların yoklamasını sorgulamayan, yoklama yapılması konusunda diğer öğretmen Arzu Gülmez'i uyarmayan Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu öğretmeni Nurcan A'nın da cezai yönden tali kusurlu bulunduğu" belirtildi.

Alperen Sakin'in ölümünde bir öğretmene daha dava açıldı

GÖREVDEN 3 YIL UZAKLAŞTIRMA TALEP EDİLDİ

İddianamede, Nurcan A. hakkında 2 yıl ila 6 yıl arasında değişen hapis cezası, 3 aydan 3 yıla kadar süreyle anaokulunda görev yapmasının yasaklanması talep edildi.

İddianame Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, anaokulu öğretmeni Nurcan A. 16 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

OLAY

Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

19 Temmuz'da görülen karar duruşmasında Alperen Sakin'in ölümünde ihmali oldukları ve delilleri yok etmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle 6 sanık hakkında 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezaları verilmişti.

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