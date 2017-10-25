Serviste unutulan Alperen'in ablasından 'Güvenli Servis Projesi'

İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan Sakin ailesi, 15 Ağustos'ta 3 yaşındaki çocukları Alperen Sakin'in özel anaokulu servisinde unutulduktan sonra yaşamını yitirmesi nedeniyle büyük acı yaşadı. Aile, Alperen'in yaşamını yitirmesine neden olan anaokulu görevlilerinden davacı oldu.

Ailenin en büyük çocuğu Yaren Sakin ise acılarını bir nebze olsun hafifletmek ve başka ailelerin de aynı acıyı yaşamaması için kardeşinin olayından sonra gündeme gelen "servis içi güvenlik" konularında araştırma yapmaya başladı.

ÖĞRETMENLERİ VE AİLESİ DESTEK OLDU

Uğur Okulları 6. sınıfta okuyan Sakin, kardeşinin ölümüne neden olan ihmallerin bir daha yaşanmaması için bir proje yapmak istedi ve bu fikrini öğretmeni ve müdürüyle paylaştı.

Öğretmenler ve aile bireyleri, Yaren'e destek olarak onu bu fikrini geliştirmeye yönlendirdi. Öğretmenleriyle yaklaşık 2 ay çalışan Yaren'in projesi kısa süre önce tamamlandı.

"BAŞKA ÇOCUKLAR UNUTULMASIN"

Geliştirdiği sistemin kalıcı olmasını isteyen Yaren Sakin, projeyi şöyle anlattı:

"Ağustos ayında kardeşim Alperen serviste unutulduğu için ben ve ailem çok büyük bir acı yaşadık. Ben başka ailelerin böyle bir acı yaşamaması ve başka çocukların da serviste unutulmaması için böyle bir proje başlattım. Serviste unutulma olayları servis şoförlerinden kaynaklanıyor, şoförler servisi kontrol etmeden kontağı kapatıp iniyorlar.

"BUTONA BASILMADIĞINDA UYARI YAPACAK"

Bu projemizde iç arka kısma bir buton yerleştireceğiz. Şoför her kontağı kapattığında bu butona 2 dakika içerisinde basmak zorunda kalacak. Şoför eğer ki basmazsa, unutursa 2 dakika içerisinde bu buton alarmı çalıştıracak, servis şoförünü uyaracak. Şoför unuttuğunda butona basmadığı için buton uyarı yapacak. Şoför butona basmak için servise gelecek ve servisin içini kontrol edecek, çocuk da kurtulmuş olacak. Projenin sonunda bu sistemin okul servislerinde zorunlu olmasını istiyorum. Araştırmalar yaparken serviste unutulma olaylarının fazla olduğunu gördüm. Çok üzüldüğüm için böyle bir proje geliştirdim, bir daha da böyle birşeyin olmamasını istiyorum."





PROJEDE ŞOFÖR ARACI KONTROL ETMEDEN İNEMİYOR

Proje danışmanı Çağla Bulut, Alperen Sakin'in serviste unutulmasından sonra ablasının kendilerine bir proje fikriyle geldiğini belirterek, proje süresince Yaren'in Ar-Ge çalışmalarına destek olduğunu ve fikri beraber oluşturduklarını kaydetti.

Servis içerisinde güvenlikle alakalı bir sistem oluşturduklarını ifade eden Bulut, "Servis şoförü tüm çocukları kontrol etmeden inemiyor, aracın arkasına kadar yürüyüp oraya konumlandırdığımız butona basmak zorunda. Basmazsa da alarm çalıyor ve servis şoförünü uyarıyor. Biz bu sistemin tüm servislerde zorunlu olmasını ve bu tarz vakaların tekrar yaşanmamasını istiyoruz." dedi.

Okul müdürü Orkun Karapostal da Yaren'in proje için çok istekli olduğunu, projeye ailesinin de destek verdiğini belirtti.

Karapostal, Yaren'in projesini "Güvenli Servis Projesi" başlıklı sunum hazırlanarak Milli Eğitim Bakanlığına göndereceklerini, projenin hayata geçmesi için çalışacaklarını söyledi.