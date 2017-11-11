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Alperen'in öldüğü günün saklanan görüntüleri ortaya çıkarıldı

Kreş servisinde unutulan 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne neden olan skandallar zincirinin görüntüleri polisin incelemesiyle bulundu.

11.11.2017 - 12:01
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Alperen'in öldüğü günün saklanan görüntüleri ortaya çıkarıldı

İzmir'in Çiğli Köyiçi Mahallesi'nde geçen 15 Ağustos'ta meydana gelen olayda, Serkan Sakin ile Buket Sakin çiftinin oğulları Alperen Sakin, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu'na götürülmek üzere 47 yaşındaki servis şoförü T.İ. ile rehber personel 17 yaşındaki D.K.'ya teslim edildi.

Öğrenciler indirildiği sırada D.K., ağlayan bir öğrenciyi alarak okula girdi. Serviste uyuyan Alperen'i fark etmeyen şoför, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti. Alperen'in kreşte olmadığını saatler sonra fark eden öğretmenler ile görevliler, okul ve bahçesini aramaya başladı. Aramadan sonuç alınamayınca okulun güvenlik kamera kayıtları incelendi. Görüntüleri izleyen okul yöneticileri ve öğretmenler Alperen'in okula hiç girmediğini gördü. Bunun üzerine okul servisine bakan görevliler, minik Alperen'in, sabah oturduğu koltukta cansız bedenini buldu.

Alperen'in öldüğü günün saklanan görüntüleri ortaya çıkarıldı

'UYKU SAATİNDE UYUDUKTAN SONRA UYANMADI' DEMİŞLERDİ

Okul yöneticileri polise verdikleri ilk ifadelerinde gerçeği sakladı, Alperen'in uyku saatinde uyutulduğu ve bir daha uyanmaması üzerine hastaneye götürüldüğü söylendi. Bu durumdan şüphelenen polis, bir görevlinin ifadesinden yola çıkarak olayı aydınlattı. Alperen'in kreş servisinde unutulduğu için öldüğü ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında servis şoförü T.İ. ile okulu müdürü Y.İ. tutuklandı.

Alperen'in öldüğü günün saklanan görüntüleri ortaya çıkarıldı

ALPEREN'İN ÖLÜMÜNDEKİ İHMALLER ZİNCİRİ

Skandalla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda; "Özel sevgi Yumağı Anaokulu kurucusu olan Y.İ., kurumun mes'ul müdürünün okulda bulunmadığı dönemde, okul içindeki gerekli kontrolleri tam olarak yapmamış. İnisiyatif tamamen çalışanlara bırakılmış, olay günü sabah saati okula uğranılmasına rağmen yoklama sorgulanmamış, D.K. 2 Mayıs 2017 tarihinde işe başlatılmasına rağmen gerekli bildirimlerde bulunulmamış, yeterli eğitim verilmemiş, yine aynı personel için verilen ifadede 'Çünkü bana göre vasıfsız elemandı' şeklinde nitelendirilmeye ve yaşı da tutmamasına rağmen servis ablalığı görevinde çalıştırılmış. Ailelerden teslim alınan çocukların okula varışında gerekli karşılama yapılmamış. Yoklamanın erken saatte alınmaması sorgulanmamış. Kurumda acil durum eylem planı yapılmamış. İlk yardım müdahalelerinde bulunacak personel yetiştirilmemiş" denildi.

Alperen'in öldüğü günün saklanan görüntüleri ortaya çıkarıldı

SORUMLULAR HAKKINDA DAVA AÇILDI

Tüm Türkiye'de tepkiye neden olan olay sonrasında soruşturmayı yürüten savcı, tutuklu sanıklar servis şoförü T.İ., eşi okul sahibi Y.İ., tutuksuz sanıklardan servis görevlisi D.K., sorumlu (mesul) müdür B.G. hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak', 'Suç delillerini yok etmek' suçlarından toplam 14'er yıl hapis cezası istendi. Öğretmen A.G. hakkında taksirle ölüme sebebiyet vermekten 6 yıla kadar hapis cezası, okul çalışanı A.S. hakkında ise suç delillerini yok etmekten 5 yıla kadara hapis cezası talep edildi. Sanıkların, Karşıyaka 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.

Alperen'in öldüğü günün saklanan görüntüleri ortaya çıkarıldı

ACI OLAY GÜNÜ DAKİKA DAKİKA SAKLANAN KAMERADA

Alperen Sakin'in ölümüne neden olan skandallar zincirini ortaya koyan görüntülere ulaşıldı. Okul sahibinin skandalı örtbas edebilmek için önce yerinden söktürüp gizlediği, ardından polisin araştırmalarıyla bulunan okula ait güvenlik kamerası kayıtları uzmanlarca saniye saniye incelendi.

İncelemelerde, acı olay dakikalarıyla ortaya konuldu. Görüntülere göre, Alperen ve arkadaşlarınının servis aracı ile saat 08.08'de anaokulun önüne getirildiği belirlendi. Okulda olmadığı 9 saat sonra fark edilen Alperen'in cansız bedeni 17.01'de, okul görevlisinin kollarında içeri alındı. Okul içinde 2 dakika 41 saniye tutulan Alperen'in, bu kez 17.03'de üzerine çarşaf sarılı olarak çıkartılıp hastaneye götürüldüğü saptandı. Bilirkişilerin incelediği görüntülerde, okuldaki çocukların olanları  fark etmeyip yemek yedikleri, personelin ise büyük telaş yaşadığı yer aldı.

Alperen'in öldüğü günün saklanan görüntüleri ortaya çıkarıldı

Alperen'in öldüğü günün saklanan görüntüleri ortaya çıkarıldı

Alperen'in öldüğü günün saklanan görüntüleri ortaya çıkarıldı

Alperen'in öldüğü günün saklanan görüntüleri ortaya çıkarıldı

Alperen'in öldüğü günün saklanan görüntüleri ortaya çıkarıldı

Alperen'in öldüğü günün saklanan görüntüleri ortaya çıkarıldı

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