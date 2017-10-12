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ALS hastasının hayalini jandarma gerçekleştirdi

ALS hastalığı nedeniyle hiçbir vücut fonksiyonu çalışmayan Fatih Öztürk, talebi üzerine jandarmada bir günlük askerlik yaptı.

12.10.2017 - 11:20
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Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yaşayan, görme ve işitme duyusu dışında hiç bir vücut fonksiyonu çalışmadığı için 5 yıldır evinden çıkamayan Öztürk'ün askerlik yapma hayali gerçek oldu.

ALS hastasının hayalini jandarma gerçekleştirdi

Ailesinin Bahçe Kaymakamlığına yaptığı askerlik başvurusunun kabul edilmesinin ardından evinden ambulansla alınan Fatih Öztürk, ailesinin refakatinde İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

ALS hastasının hayalini jandarma gerçekleştirdi

Üniforma giydirilerek silah arkadaşlarıyla sedye üzerinde içtimaya katılan Öztürk, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Fatih Öztürk, daha sonra ambulansla evine bırakıldı.

ALS hastasının hayalini jandarma gerçekleştirdi

ALS hastasının hayalini jandarma gerçekleştirdi

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