Alt geçitte iki kez mahsur kalan Adanalı

Kent merkezinden geçen D-400 Karayolu’nun Türkkuşu Kavşağı’ndaki alt geçit, sağanak yağmur nedeniyle suyla doldu. Derinliği 1 metreyi bulan suyun içinde bir çok araç mahsur kaldı, bazı otomobiller ise orta refüjden ilerleyerek kurtuldu.

SUYUN İÇİNDE ARACIYLA MAHSUR KALDI

Dilek Demir adlı genç kadın da lüks otomobili ile yağmur suyundan geçmek istedi. Ancak Demir’in otomobili de diğer araçlar gibi suyun ortasında arıza yaptı. Aracını hareket ettiremeyen Demir, bir süre başını camdan çıkartıp kendisine yardım edebilecek birilerini bulabilmek için etrafına baktı. Kimsenin yardım etmediği Demir, aracının camlarını kapatıp, çaresiz şekilde içinde oturdu. Telefonla konuşan kadın, erkek arkadaşını yardıma çağırdı.

ERKEK ARKADAŞI ALT GEÇİDİN ÜZERİNDE DURDU

Yaklaşık 10 dakika sonra Dilek Demir’in erkek arkadaşı geldi, ancak otomobilin yanına inmek yerine alt geçidin üzerinde durdu. Otomobilinin camları kapalı olduğu için sesini duyuramadığı Dilek Demir’i telefonla aradı. Telefona da cevap alamayan genç adam, Dilek Demir’in dikkatini çekebilmek için otomobile taş fırlatarak geldiğini haber verdi.

KAMYONETTEN YARDIM İSTEDİ

Etkili yağmur nedeniyle suyla dolan alt geçitte mahsur kalan çok sayıda araç ile birlikte Dilek Demir de kurtarılmayı bekledi. Uzun süre beklemekten sıkılan Dilek Demir, otomobilin camını açıp yanından geçen bir kamyonetten yardım istedi. Demir otomobilin camından çıkıp, yardım için duran kamyonete bindi.

KAMYONET DE YOLDA KALDI

Dilek Demir’i aldıktan sonra yoluna devam etmek isteyen kamyonet de 5 metre sonra arıza yaptı. Kamyonette bulunanlar araçtan inip motorunu kontrol etti. Bütün çabalarına rağmen kamyoneti çalıştırmayı başaramayan vatandaşlar, aracı itekleyerek sudan çıkardı.

"ÇOK ŞANSSIZ BİR İNSANIM"

Otomobili suyun içinde kalan Dilek Demir, kamyonetten inerken "Bir kaç dakika içinde 2 kez mahsur kaldım. Çok şanssız bir insanım" dedi.