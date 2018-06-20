Altan Elmas: 2018'de yabancıya satış rekoru kırılacak

Konut kredisinde faizlerin düşmesiyle satışlar artıya geçti. Şubat, mart ve nisanda önceki yılın aynı aylarına göre düşen konut satışları mayısta yüzde 2,7 artarak 119 bin 655'e yükseldi.

SATIŞLAR ARTIYA GEÇTİ

Sektör temsilcileri, faiz oranlarının bu şekilde sürmesi halinde ilk 4 aydaki gerilemenin telafi edilip yeni rekor kırılacağı görüşünde birleşiyor. Ziraat Bankası'nın 10 Mayıs'ta konut kredisinde faiz oranlarını yüzde 0,98'e indirmesi sonrası diğer kamu bankaları ile bazı özel bankalar da kredi oranlarını bu düzeye çekmişti. Uzun süredir hem tüketiciler hem de üreticiler tarafından beklenen faiz indirimi sonrası sektör hareketlenirken, satışlar da artıya geçti.

Toplam satışlar içerisinde ipotekli satışların payı nisanda yüzde 27,1, martta yüzde 29,6, şubatta yüzde 29,1, ocakta yüzde 29,6, aralık ayında yüzde 25,6, kasımda yüzde 30,4 olarak gerçekleşirken, mayıs ayında ise yüzde 30,8'e yükseldi. Şubatta geçen yılın aynı ayına göre 101 bin 468'den 95 bin 953'e, martta 128 bin 923'ten 110 bin 905'e nisanda 114 bin 446'dan 103 bin 87'ye düşen Türkiye geneli konut satışları, mayısta ise geçen yılın aynı ayına göre 116 bin 558'den 119 bin 655'e yükseldi.

6 AYDAN SONRA TEKRAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Böylece ipotekli satışların toplam satışlar içindeki payı 6 aydan sonra tekrar yükselişe geçti. Sektör temsilcileri, burada konut kredi faiz oranlarının uzun süreden sonra ilk kez psikolojik sınır olan yüzde 1'in altına inmesinin etkili olduğunu belirtiyor.

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas ise kamu bankalarının elini taşın altına koyarak konut kredisi faiz oranlarını 0,98'e düşürmesinin sektöre hareketlilik getirdiğini belirtti.

"2018 YILINDA DA YABANCIYA SATIŞTA REKOR KIRILACAK"

Elmas, "Talep tabana yayıldı, konut satışları 6 ay aradan sonra yükselişe geçti. Yalnız burada tüm yükü kamu bankaları çekmemeli. Özel bankalar da devreye girerek faizleri düşürmeli. Şu ana kadar maliyet artışlarını fiyatlarımıza yansıtmadık. Hala konut almak isteyen vatandaşlarımız bu fırsatları kaçırmamalı. Faiz indirimi ve gayrimenkul sektörüne sunulan bu avantajların kalıcı olmasını bekliyoruz. Bu avantajlar devam ederse 1 milyon 450 bin konut satışını çok rahat gerçekleştirebiliriz." diye konuştu.

Elmas, yabancıya konut satışının rekor seviyesinde artarak devam ettiğini aktararak, "2018 yılında da yabancıya satışta rekor kırılacak." dedi.