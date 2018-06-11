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Altan Elmas: Büyümeye aynı hızla devam

KONUTDER Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, ekonominin dengeli büyümeyi sürdürdüğünü belirtti.

DHA | 11.06.2018 - 16:53..
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KONUTDER Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, TÜİK büyüme rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"DÜNYANIN EN YÜKSEK İKİNCİ BÜYÜME RAKAMINA ULAŞTIK"

Elmas, “TÜİK büyüme rakamları memnuniyet verici. Ekonominin 2018’in ilk çeyreğinde de yüzde 7.4 oranında büyümeye devam ettiğini görüyoruz. Dünyanın en yüksek ikinci büyüme rakamına ulaştık. Ekonomimizde dengeli büyümeye devam ediyor.  2017’de yıllık gerçekleşen yüzde 7.4’lük büyüme oranı devam ettirilmiş durumda. Bu rakamlar Türk ekonomisinin derinliğini ve sağlamlığını gösteriyor.” dedi.

Altan Elmas: Büyümeye aynı hızla devam

"DENGELİ BÜYÜME MEMNUNİYET VERİCİ"

Ayrıca Elmas, "2018 birinci çeyrekte yüzde 7.4 büyüme sağlanması bize pek çok mesaj veriyor. Öncelikle ekonomimizin sağlamlığını ve derinliğini görüyoruz. Ekonomik faaliyetlerimizin dış müdahaleleri umursamadan kararlılıkla yoluna devam ettiğini görüyoruz. 2015 yılından bu yana en büyük ilk çeyrek büyümesini yaşıyoruz. OECD’de Hindistan ile birlikte zirveyi paylaşıyoruz. Uluslararası piyasalar için de önemli bir mesaj veriyor. Uluslararası kuruluşların tahminlerini revize etmeleri gerekiyor. Ayrıca 2017’de yakalanan yüzde 7.4’lük büyüme hızının devam ettirildiğini görüyoruz. Bu dengeli büyüme memnuniyet verici." diye konuştu.

Altan Elmas: Büyümeye aynı hızla devam

"TÜRKİYE'YE GÜVENİN"

Elmas, "Yüzde 6.9 ile büyümesine devam eden inşaat sektörü, güçlü bir potansiyele ulaştı. Büyüme rakamlarının alt kırılımlarına bakınca tüm sektörlerin yüksek büyüme rakamlarına ulaştığını görüyoruz. İnşaat sektörüyle birlikte diğer sektörlerin de orantılı şekilde büyümesi sağlıklı bir durum. Sanayinin yüzde 8.8 büyümesi de üretim kapasitemizi daha iyi kullandığımızın göstergesi. Tüm bu rakamlar bize geleceğe güvenle bakabileceğimizi söylüyor. Hariçten gelen seslere kulak asmadan yolumuza devam etmemiz ve Türkiye’ye güvenmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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