Altan Elmas: Ekonomimizin sağlamlığını görüyoruz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçen hafta büyüme rakamlarını açıkladı. Ocak- Mart aylarını kapsayan araştırmada Türkiye ekonomisi yüzde 7.4 büyüdü. Bu büyümeden inşaat sektörü de nasibini aldı. Bu araştırmaya göre inşaat sektörü inşaat sektörü yüzde 6.9 büyüdü.

"EKONOMİK FAALİYETLER DIŞ MÜDAHALELERİ UMURSAMADAN DEVAM EDİYOR"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı, Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, “Öncelikle ekonomimizin sağlamlığını ve derinliğini görüyoruz. Ekonomik faaliyetlerimizin dış müdahaleleri umursamadan kararlılıkla yoluna devam ettiğini görüyoruz. 2015 yılından bu yana en büyük ilk çeyrek büyümesini yaşıyoruz. Uluslararası kuruluşların tahminlerini revize etmeleri gerekiyor.” dedi.

"TÜRKİYE'YE GÜVENMEMİZ GEREKİYOR"

Ayrıca Elmas, “Büyüme rakamlarının alt kırılımlarına bakınca tüm sektörlerin yüksek büyüme rakamlarına ulaştığını görüyoruz. İnşaat sektörüyle birlikte diğer sektörlerin de orantılı şekilde büyümesi sağlıklı bir durum. Sanayinin yüzde 8.8 büyümesi de üretim kapasitemizi daha iyi kullandığımızın göstergesi. Tüm bu rakamlar bize geleceğe güvenle bakabileceğimizi söylüyor. Hariçten gelen seslere kulak asmadan yolumuza devam etmemiz ve Türkiye’ye güvenmemiz gerekiyor.” diye konuştu.