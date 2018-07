Altan Elmas: Her alanda yeni yatırımlar hayata geçecek

KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"ÜLKEMİZİN VERDİĞİ MÜCADELE ETKİN OLARAK DEVAM EDECEKTİR"

Altan Elmas açıklamasında; "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve yeni kabinemiz vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kurulan hükümetimizi kutluyor, Başkan Yardımcısı ve tüm bakanlarımıza başarılar diliyoruz. 24 Haziran seçimlerinde alınan sonuçla adım attığımız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesi, ülkemizin geleceğine ilişkin net mesajlar veriyor. Türkiye’yi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşıyacak ilk kabinede, ülkemizin dış politika, ekonomi ve milli savunma gibi alanları tecrübeli isimlere emanet edildi. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemizin verdiği mücadele etkin olarak devam edecektir."





"YENİ SİSTEM CİDDİ BİR DEĞİŞİM VE REFOR SÜRECİNİN BAŞLANGICI"

Ayrıca açıklamada; "Yeni sistem ciddi bir değişim ve reform sürecinin başlangıcı… Yeni kabinede neredeyse ekonomiyle ilgili tüm bakanlıklar, konularında yetkin özel sektör ve STK temsilcilerinden seçildiğini görüyoruz. Özel sektörün bilgi birikimi ve tecrübeleri daha yoğun kullanılacak; Türk insanının dinamizmi, iş dünyasının yatırım iştahı ve güçlü bir siyasi iradeyle 2023 hedefleri yolunda vites yükseltilecek. Yeni sistemle birlikte bürokratik işlemler hızlanacak, karar mekanizmaları daha hızlı ve etkin işleyecek. Her alanda yeni yatırımlar hayata geçirilecek. Türkiye, güçlü bir başkanla başarılı bir ekonomi yönetimi görecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte ekonomide, özellikle makroekonomik dengeleri sağlamlaştıracak kapsamlı bir programın bir an evvel hayata geçirilmesi gerekiyor. Ülkemizin üretim, ihracat, yatırım ve büyüme rakamlarının yükseleceğine inanıyoruz. Bugün dünyada güçlü bir ülke olmak, güçlü bir ekonomi olmakla mümkündür. Bizler yeni dönemde ülkemizin ilerlemesi ve hız kesmeden 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru ilerlemesi, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girebilmesi için KONUTDER olarak üzerimize düşen her türlü görevi yerine getireceğiz. Bu süreçte sorunlarımızı hızla çözüp 81 milyonun refahı için el ele, gönül gönüle, birlik ve beraberlik içinde geleceğimize doğru yürüyeceğiz." ifadelerine yer verdi.