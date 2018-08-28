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Altan Elmas: Kampanyayla büyük fırsat sunuyoruz

29 Ağustos'ta başlayıp 31 Ekim'e kadar sürecek 'Türkiye için Kazanç Vakti!' konut kampanyası ile tüketicilerin hayalleri gerçekleşiyor.

Haber Merkezi | 28.08.2018 - 12:52..
  1. Haberler
  2. Emlak

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Hem konut yatırımcısının, hem de gayrimenkul sektörü temsilcilerinin yüzünü güldürecek dev kampanyanın ayrıntıları bugün düzenlenen basın toplantısıyla açığa kavuştu.

'Türkiye için Kazanç Vakti!' adı altında düzenlenen kampanyada Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan önce kampanyayla ilgili ilk detayları KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas verdi.

Elmas'ın konuşmasından satırbaşları;

"BÜYÜK FIRSATLAR SUNMAYA ÇALIŞTIK"

Elmas, "Sektör olarak, Bakanlığımız, Emlak Konut, Sivil Toplum Örgütleri ve firmalarımız olarak elimizi her seferinde taşın altına koyuyoruz. Büyük fırsatlar, büyük kampanyalar sunmaya çalıştık.

Altan Elmas: Kampanyayla büyük fırsat sunuyoruz VİDEO

"HİÇBİR ŞEYİN KARANLIK OLMADIĞINI GÖSTERDİK"

Piyasaların daraldığı dönemler sonrasında büyük konut seferberliği başlatmıştık. Türkiye'nin geleceğinin çok karanlık zannedildiği bir ortamda bile bir hafta 15 gün içerisinde çok hızlı bir aksiyon alarak aslında hiçbir şeyin karanlık olmadığını gösterdik. Türkiye'nin sapasağlam ayakta olduğunu ve gayrimenkul sektörünün buna öncelik yaptığını gösterdik.

"GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ EMİN ADIMLARLA İLERLEDİ"

15 Temmuz Darbe Girişimi'nden 15 gün sonra kampanya başlattık ve o kampanyayla iki ay içerisinde çok büyük bir hareket oluştu, moral oldu, motivasyon oldu. Gayrimenkul sektörü o günden beri emin adımlarla ilerledi. Hiçbir şey durmadı, belki birkaç ay gecikmeler oldu. Ama sonuçta herkes yüzünün akıyla çıktı.Türkiye de yüzünün akıyla devam edecek.

"TÜRK HALKI SALDIRILAR OLDUĞUNU GÖRDÜ VE KENETLENDİ"

Ülkemize son 3- 4 ay içerisinde döviz kurunda saldırılar olduğunu arttık tüm Türk halkı 81 milyon olarak görmüş ve kenetlenmiş vaziyette.

Altan Elmas: Kampanyayla büyük fırsat sunuyoruz

"İNŞALLAH KAMPANYAMIZ BAŞARILI GEÇECEK"

Şimdi yeni bir güç yeni bir adımla yeni bir kampanyaya başlıyoruz. Sayın Bakan'ımızın, Emlak Konut'un ve Sivil Toplum Örgütleri'mizle niyet etmiş bulunuyoruz. İnşallah bu kampanyamız da çok başarılı geçecek.

"KAMPANYAYLA ÇOK BÜYÜK FIRSATLAR SUNUYORUZ"

Bu kampanyayla çok büyük fırsatlar sunuyoruz. Şimdiye kadar sunmadığımızı sunuyoruz. Çok önemli vaatlerde bulunuyoruz. İnşallah Bakan'ım bu detayları açıklayacak.

Altan Elmas: Kampanyayla büyük fırsat sunuyoruz


"GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ SAPASAĞLAM YOLUNA DEVAM EDİYOR"

Gayrimenkul sektörü sapasağlam yoluna devam ediyor. Kendine özgüveni de var. Ülkesine de özgüveni var. Milletine de güveni var. İnşallah her şey güzel olacak. İnşallah bu kampanya da hayırlara vesile olur." dedi.

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