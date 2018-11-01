Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, bir programa katılarak KDV indirimini değerlendirdi.

"DÜZENLEME KONUTTA SATIŞLARIN DÜŞMESİNİ ENGELLER"

KDV indiriminin konut satışına olumlu yansıyacağını belirten Elmas, "Konutta KDV indirimi konutta satışların düşmesini engelleyecek bir düzenleme bana göre. Toplamın içerisinde yüzde 18 KDV'ye tabi olan konutlar, metrekaresi büyük olanlar. Yani neti 150 metrekareden yüksek konutlar. Bir de büyük şehir KDV'si dediğimiz KDV'ler var. Bunlar 2 bin liranın üzerinde olanların KDV'si yüzde 18'di." diye konuştu.

Altan Elmas: KDV indirimi satışların düşmesini engeller ViDEO

"KDV DÜZENLEMESİ BÜYÜK ŞEHİRLERİ ETKİLEYEN BİR DÜZENLEME"

Elmas düzenlemenin doğru olduğunu belirterek, "Eğer bu düzenleme yapılmasaydı sektörde bir daralma meydana gelebilirdi. Daha çok büyük şehirleri özellikle de İstanbul'u etkileyecek bir düzenleme. Yüzde 9'luk daralmada birinci el konutlar da var. En çok bu konutlarda daralma görülüyor." dedi.

Birinci el konutlarda aslında kendi içinde eylül ayında yüzde 14'lük bir daralma meydana geldiğini dile getiren Elmas, "Onun da çok büyük bir kısmı konut kredisinin devre dışı kalması sebebiyle üreticinin konutlarına yansımış bir vaziyette." diye konuştu.

"KONUT KAMPANYASI BİTTİ"

Konut kampanyasının da sona erdiğini dile getiren Elmas, "10 yıl boyunca 0,98'lik faiz oranlarını taşımamız mümkün değil. 2 aylık bir süreçti. O süreçte de işe yaradı. Özellikle eylül ayında işe yaradı. Ekim ayında biraz daha yavaşladı." ifadelerini kullandı.