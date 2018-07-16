Altan Elmas'tan emlak sektörü için yol haritası önerisi

9 Temmuz'da yeni görevine gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'u makamında gayrimenkul sektörünün önde gelenleri ziyaret etti.

3 SAATLİK TOPLANTI

Bakan Kurum'u makamında Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin, İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım ve Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, ziyaret ederek bir toplantı gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 saat süre toplantıda sektörün beklentileri ve çözüm önerileri değerlendirildi.

"GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN STRATEJİK ADIMLAR ATILMASI GEREKİYOR"

KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, 3 saatlik toplantı çıkışında bir açıklama yaptı. Elmas, sektörün beklentilerini en iyi bilen ismin Bakan Kurum olduğuna vurgu yaparken Türkiye ekonomisine katkı sunan en önemli sektörlerden olan gayrimenkul için stratejik adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

"YENİ BİR YOL HARİTASIYLA KALICI SİSTEM BELİRLEMELİYİZ"

Elmas, "Sektörün sorunları var, ama bunlara sorun değil geçici çözümler yerine yeni bir yol haritasıyla, anlaşılır ve kalıcı bir sistem belirlemeliyiz. Konut geliştiricilerin, şehirlerin ve gelir grubuna göre insanların talepleri var. Sürdürülebilir bir büyüme için kısa, orta ve uzun vadeli olarak çözüm önerilerini hayata geçirmeliyiz." diye konuştu.