Son dönemlerde 13 milyon konutu ilgilendiren imar düzenlemesi ile ilgili yeni çalışmalar yapılıyor. Konutder Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, katıldığı bir programda konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜM BİNALARI İLGİLENDİRİYOR"

Elmas imar ve ruhsat sorununu çözecek barış düzenlemesi hakkında, "İmar planı tüm binaları ilgilendiriyor. Toplam yapı stoğunun yüzde 60'ı olarak belirtti Bakan. Bu da bütün Türkiye'de 13 milyon konut civarında olduğu belirtiliyor. Yani hazine arazisine yapılan konutları da ilgilendiriyor. Hatta çatı arasına fazlada eklenen binaları, yani kanun dışı yapılan tüm mülkiyetleri ilgilendiriyor." diye konuştu.

Altan Elmas'tan imar barışı açıklaması ViDEO

"MEBLAĞ MAKUL OLMALI"

Bu yeni düzenlemeyle birlikte kişilerin deşifre olmayacağını da dile getiren Elmas, "Hiç kimse öyle düşünmez. Sadece meblağ yüksek olursa başvuramayan insanlar olabilir. Bu meblağın makul bir rakam olması lazım." dedi.

YASALLAŞMA İMKANI ELDE EDİLECEK

Ayrıca Elmas, bu çalışmalarla birlikte herkesin yasallaşma imkanı elde edeceğini belirtti. Hukuksuz olan zeminin yasallaşması için çalışmaların devam edeceğini vatandaşların korkmaması gerektiğini belirtti.