Altar nedir

İslamiyet dışında diğer dinlerde karşımıza çıkan altar sözcüğüyle ilgili tüm bilgiler bu yazıda.

ALTAR NEDİR?

Altar, bir anlama göre; "adak adandığı, kurban kesildiği dini yapı" anlamına gelmekle birlikte diğer anlamına göre de; "wiccaların, ritüellerini gerçekleştirdikleri özel yer" anlamına gelmektedir.

ALTAR HANGİ İNANIŞLARDA GÖRÜLÜR

Altar, semavi dinlerden Hristiyanlık ve Musevilik'te görülmekte ve önemli bir yere sahip olmaktadır.

Ayrıca wiccalık, cadılık, okült inanışlarında da önemli bir yere sahip olmakla birlikte bu inanışlarda masa üzerinde hazırlanan altarlar üzerinde ritüeller gerçekleşir.