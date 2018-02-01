Altaş: Avrupa'da camilere saldırılar endişelendiriyor

Almanya'nın Köln kentinde Genel Merkezi bulunan İslam Toplumu Milli Görüş Genel Sekreteri Bekir Altaş, Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde artan cami saldırılarına dikkati çekerek, "Gün geçtikçe daha yoğun bir şekilde saldırıya maruz kalan Müslümanların can güvenliğinden endişe duymaktayız." dedi.

"PKK MİLİTANLARI CAMİYE SALDIRDI"

"Birkaç gün içerisinde birçok cami saldırıya maruz kalmıştır. Son olarak salı gecesi Aachen şehrinde bulunan Eyüp Sultan Cemiyetimizin camları kırılmış ve tabelasına zarar verilmiştir. Aynı vakitlerde Viersen şehrinde bulunan başka bir cemiyetimize PKK mensupları tarafından yazıldığı anlaşılan bir not bırakılmıştır. Almanya'nın yanı sıra Avrupa’nın diğer ülkelerinde de terör örgütü mensuplarının camilere saldırılarında artış görülmektedir. Pazartesi günü Fransa’nın Bordeaux şehrinde teşkilatımıza ait bir diğer müessesenin duvarlarına boyayla 'Afrin', 'intikam' gibi yazılar yazılmıştır. Geçen haftalarda bunun gibi başka saldırılar da söz konusu olmuştu."

"MÜSLÜMANLARA YAPILAN SALDIRILARDAN ENDİŞELİYİZ"

Bu saldırıların birçok açıdan endişe verici olduğunu ifade eden Altaş, şöyle devam etti:

"İlk olarak, gün geçtikçe daha yoğun bir şekilde saldırıya maruz kalan Müslümanların can güvenliğinden endişe duymaktayız. Daha kötü olayların yaşanması an meselesidir. İkinci olarak, bu saldırılara karşı kamuoyundan en ufak bir tepki yükselmemesi bizleri hayal kırıklığına uğratmaktadır. Bugüne kadar herhangi bir kınama söz konusu olmamıştır. Anlaşılan, terör örgütü mensuplarınca sistematik olarak Müslümanlara ve İslami kuruluşlara saldırılar düzenlenmesi ve Almanya dışındaki çatışmaların ülke içine taşınması kamuoyunu hiç ama hiç ilgilendirmemektedir."