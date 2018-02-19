Altay: Seyirci benim olmadığımı anlamadı

Şarkıcı Altay, samimi ve bir o kadar da dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Yılın yarısına yakını sahnede olduğunu ifade eden Altay, gelen soruları şöyle cevapladı.

- Saç ektirmeyi hiç düşündün mü?

“Hiçbir zaman düşünmedim. Saç ektirmemi düşünen arkadaşlarım oldu. Ama ben öyle bir şey istemiyorum. Ben çok rahatım böyle. Yıkıyorum, çıkıyorum.”

"ALBÜME KOYMA DİYORLAR"

- Şarkı yazıyor musun?

"Şarkı yazıyorum, ‘Sen bunu evde çal’ diyorlar Ünlü sanatçı, şarkı yazıp yazmadığı sorusuna verdiği yanıtla güldürdü: “Şarkı yazıyorum ama beğenip projelerin içine almıyoruz. Ben çok beğeniyorum yazdığım şarkıyı. Dinletiyorum arkadaşlara. Diyorlar ki; ‘Abi sen bunu evde çal, kendin dinle. Albüme koyma.’ Şu ara bu durumdayım yani.”

"SEYİRCİ HİÇBİR ŞEY ANLAMADI"

Sahneye benim yerime başkası çıktı, seyirci anlamadı Altay, kendisine çok benzeyen bir hayranının fotoğrafını görünce şu açıklamayı yaptı: “Benim her yerde bir dublörüm, bir benzerim var. Bir gün Keops’ta sahneye çıkıyorum, bir arkadaşım geldi. Bandanayı bağladık ona, ben diye sahneye çıktı. Ben de yukarıdan diğer mikrofonla şarkı söylüyorum. Alkış kıyamet koptu.”