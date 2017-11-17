Altay tankı için resmi teklif yapıldı

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, "Milli İmkanlarla Modern Tank Üretim Projesi" kapsamında Altay tankının seri üretimine ilişkin teklifini Savunma Sanayi Müsteşarlığı'na sundu.

İNCELEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin yabancı ortağı olmayan tek kara sistemleri üreticisi olan Otokar, 2008 yılında Dönem-1 olarak adlandırılan Altay'ın tasarım, prototipleme ve kalifikasyon sürecinde ana yüklenici olarak seçilmişti. İlk dönem çalışmalarında üretilen prototiplerin kalifikasyon ve kabul testleri Şubat 2017'de başarıyla tamamlanarak, prototiplerin kabul ve onayları gerçekleşti. Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın Teknik Veri Paketi (TVP) incelemesi ve onaylaması süreci ise devam ediyor.

"GÖREVE HAZIRIZ"

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Altay seri üretim hakkında şunları söyledi: "Otokar, 50 yılı aşkın deneyimi ve kabiliyetleriyle bugüne kadar aldığı tüm görevlerden alnının akıyla çıktı. Dönem-1'de ana yüklenicisi olduğumuz milli ana muharebe tankı Altay'ı başarıyla tasarladık ve geliştirdik. Bu süreçte yaptığımız yatırım, elde edinilen deneyim ve güçlenen Ar-Ge kabiliyetlerimiz, Otokar'ın savunma sanayiindeki konumuna stratejik bir ivme kazandırdı. Altay'ın üretimi, ihracatı ve ülkemizin savunma sanayii kabiliyetlerinin güçlenmesi için tüm yetkinliklere sahip milli bir şirket olarak göreve hazırız. Temennimiz Altay tankının bir an önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nde göreve başlaması yönündedir."