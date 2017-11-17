taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.239
USD
3,8739
EURO
4,5709
ALTIN
161,20
PETR
62,7100

Altay tankı için resmi teklif yapıldı

Otokar, Altay tankının seri üretimi için teklifini Savunma Sanayi Müsteşarlığı'na sundu.

17.11.2017 - 23:27
  1. Haberler
  2. İç Haber

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, "Milli İmkanlarla Modern Tank Üretim Projesi" kapsamında Altay tankının seri üretimine ilişkin teklifini Savunma Sanayi Müsteşarlığı'na sundu.

Altay tankı için resmi teklif yapıldı

İNCELEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin yabancı ortağı olmayan tek kara sistemleri üreticisi olan Otokar, 2008 yılında Dönem-1 olarak adlandırılan Altay'ın tasarım, prototipleme ve kalifikasyon sürecinde ana yüklenici olarak seçilmişti. İlk dönem çalışmalarında üretilen prototiplerin kalifikasyon ve kabul testleri Şubat 2017'de başarıyla tamamlanarak, prototiplerin kabul ve onayları gerçekleşti. Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın Teknik Veri Paketi (TVP) incelemesi ve onaylaması süreci ise devam ediyor.

Altay tankı için resmi teklif yapıldı

"GÖREVE HAZIRIZ"

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Altay seri üretim hakkında şunları söyledi: "Otokar, 50 yılı aşkın deneyimi ve kabiliyetleriyle bugüne kadar aldığı tüm görevlerden alnının akıyla çıktı. Dönem-1'de ana yüklenicisi olduğumuz milli ana muharebe tankı Altay'ı başarıyla tasarladık ve geliştirdik. Bu süreçte yaptığımız yatırım, elde edinilen deneyim ve güçlenen Ar-Ge kabiliyetlerimiz, Otokar'ın savunma sanayiindeki konumuna stratejik bir ivme kazandırdı. Altay'ın üretimi, ihracatı ve ülkemizin savunma sanayii kabiliyetlerinin güçlenmesi için tüm yetkinliklere sahip milli bir şirket olarak göreve hazırız. Temennimiz Altay tankının bir an önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nde göreve başlaması yönündedir."

Altay tankı için resmi teklif yapıldı

İlginizi Çekebilir
PKK'nın 2 sorumlusu etkisiz hale getirildi
Şırnak'ın Bestler-Dereler kırsalında devam eden operasyonda 2'si sözde örgüt sorumlularından 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
FETÖ'nün bir üst düzey sorumlusu daha tutuklandı
Örgütün Hava Kuvvetleri'ndeki sözleşmeli subaylar imamı üst düzey sorumlusu tutuklandı.
Siirt'te 3 PKK'lı öldürüldü
Siirt'teki operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilirken çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Kahramanmaraş'ta 5 çalıntı motosiklet bulundu
Polisin düzenlediği operasyonda ele geçirilen motosikletlerin çalıntı parçalarla yapıldığı ortaya çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk askerleri NATO tatbikatından çekildi

Türk askerleri NATO tatbikatından çekildi

319
NATO Erdoğan fotoğrafını seçen subayı ordudan attı

NATO Erdoğan fotoğrafını seçen subayı ordudan attı

152
Gülten Kaya: Vatan hainini atın diye bağırdılar

Gülten Kaya: Vatan hainini atın diye bağırdılar

407
NATO Genel Sekreteri Türkiye'den özür diledi

NATO Genel Sekreteri Türkiye'den özür diledi

306
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dövizdeki şişkinlik bitecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dövizdeki şişkinlik bitecek

342
Kenan İmirzalıoğlu: Demek ki hatalarımız vardı

Kenan İmirzalıoğlu: Demek ki hatalarımız vardı

125
NATO Türkiye'den resmen özür diledi

NATO Türkiye'den resmen özür diledi

165
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM