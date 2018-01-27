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Altay tankı ihalesi için geri sayım

3 firmanın katılacağı ihalenin ardından 2019 yılında Altay tanklarının seri üretimine geçilecek.

Haber Merkezi | 27.01.2018 - 08:35..
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Altay tankı ihalesi için geri sayım

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne büyük bir kara üstünlüğü sağlayacak olan milli tank Altay'ın ihalesi için geri sayıma geçildi.

3 FİRMANIN YARIŞI

İki hafta içerisinde ihalesi yapılması planlanan Altay tankları için 3 firma yarışacak.

2019'DA SERİ ÜRETİM

Motoru dahil tamamen yerli olması planlanan tankların 2019 yılından itibaren seri olarak üretileceği ifade edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Motor ayrı bir çalışma ama seri üretim o motor kullanılarak yapılacak. Motor konusunda ciddi mesafeler alındı" diye konuşmuştu.

Altay tankı ihalesi için geri sayım

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Altay tankı ihalesi için geri sayım

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