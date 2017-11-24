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Altay tankının motoruna 5 firma talip

Savunma Sanayi Müsteşarlığınca, Altay tankı için açılan Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi ihalesinde 5 firma teklife çağrı dosyası aldı.

AA | 24.11.2017 - 16:25
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi ihalesinde teklife çağrı dosyası alan firmaları internet sitesinden duyurdu.

5 FİRMA TALİP OLDU

Buna göre, söz konusu firmalar; BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, Figes Fizik ve Geometride Bilgisayar Simülasyon Hizmet Ticaret AŞ, İstanbul Denizcilik Gemi İnşa Sanayi ve Ticaret AŞ, TUSAŞ Motor Sanayi AŞ, TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ oldu.

AMAÇ, YERLİ İMKANLARLA YERLİ MOTOR

Müsteşarlık, Altay tankı için daha önce sonuçsuz kalan girişiminin ardından, Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi ihalesini ekim ayında yeniden açmıştı. İhale kapsamında, tankın güç grubu ihtiyacının ülke sanayisinin mevcut imkan ve kabiliyetlerinin azami derecede kullanılarak yerli ve milli imkanlarla karşılanması amaçlanıyor.

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