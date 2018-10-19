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Altay tankının seri üretimi için geri sayım

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Altay tankının seri üretimi için sözleşme görüşmelerinin bittiğini belirterek "Yarın dahi imzalayabiliriz." dedi.

AA | 19.10.2018 - 15:24..
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Altay tankının seri üretimi için geri sayım

AA Finans Masası'na konuk olan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Altay tankının seri üretimi için Karasu'daki yatırımın durduğu ve tank projesinin gecikeceği değerlendirmelerinin asılsız olduğunu kaydetti.

Demir Altay tankının seri üretimi için sözleşme görüşmelerinin bittiğini belirterek "Yarın dahi imzalayabiliriz." dedi.

Milli tank Altay şimdi çok daha güçlü VİDEO

24 NİSAN'DA SÖZLEŞME İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLANMIŞTI

Milli ana muharebe tankı Altay'ın seri üretimi ve Altay tankına motor geliştirilmesi için başlatılan projede 24 Nisan'da BMC ile sözleşme görüşmelerine başlanması kararlaştırılmıştı.

Altay tankının seri üretimi için geri sayım

Kara Kuvvetleri'nin günümüz ihtiyaçlarına cevap veren modern bir tanka sahip olması için yürütülen ihale sürecinde SSM tarafından yapılan değerlendirmeler sonunda, Altay tankının seri üretimi ve Altay tankına motor geliştirilmesi için başlatılan Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi kapsamında BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ ile sözleşme görüşmelerine başlanması yönünde karar verilmişti.

Altay tankının seri üretimi için geri sayım VİDEO

Altay tankının seri üretimine BMC'nin dışında Otokar ve FNSS talip olmuştu.

Altay tankının seri üretimi için geri sayım

"SİYASİ TARTIŞMALARIN F35 PROJESİ'NE ETKİSİ YOK"

F35 Projesi'ne değinen Demir: "F35 Projesi'nin ortakları arasında siyasi zeminde oluşan tartışmaların bir etkisi yok." diye konuştu.

Demir, Milli Muharip Uçak Projesi konusunda da "Motor konusunda görüştüğümüz ülke ve firmalar var. İşin merkezinde yerli şirket olmasını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Altay tankının seri üretimi için geri sayım

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