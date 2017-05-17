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Alternatif gıdalar veren çift bebeğin ölümüne neden oldu

7 aylık bebeklerinin "sağlıklı beslenmesi" için mama yerine alternatif gıdalar veren Belçikalı çift, çocuklarının ölümüne neden oldu.

17.05.2017 - 09:19
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Lucas adlı bebeğin anne ve babası için, "ölüme sebebiyet vermek" gerekçesiyle hapis cezası isteniyor.

Doğal ürünler satan bir işyeri sahibi olan çift, bebeklerine 3 ayını doldurduktan sonra mama yerine "süper yiyecek" adıyla satılan alternatif gıdalar verdi. Baba Peter S., oğullarını hiç doktora götürmediklerini çünkü sıradışı bir durumun dikkatlerini çekmediğini belirtti.

KUSMAYA BAŞLAYINCA DOKTORA GÖTÜRMEDİLER

4 ay boyunca sadece mısır sütü, pirinç sütü, yulaf sütü, kinoa sütü ve siyah buğday ile beslenen Lucas, yedinci ayında sadece 4 kilo 300 grama ulaşabildi. Bir  gece kusmaya başlayan bebeği, anne ve babası doktora değil "alternatif tıp" uzmanına götürdü.

ANNE VE BABA: YANLIŞ BİR ŞEY YAPTIĞIMIZA İNANMIYORUZ

"Homeopat" adı verilen alternatif tıp uzmanı, çiftten Lucas'ı hastaneye götürmelerini istedi ancak bebek yolda hayatını kaybetti.

Anne Sandrina V.; "Bazen biraz kilo alıyor bazen kaybediyordu, ona zarar vermek istemedik" derken, bebeklerinin beslenme sorunları ile ilgili olarak doktora başvurmayan çift hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Savcı Pascal Persoons, çiftin "sağlıklı beslenme takıntısının" bebeğin hayatına malolduğunu belirtti.

Savcı, "ölüme sebebiyet verdikleri" gerekçesiyle Lucas'ın anne ve babasının 18 ay hapis cezasına çarptırılmalarını isterken, çiftin avukatı Karine Van Meirvenne, Lucas'ın yeme bozukluğu olduğunu savundu.

Bebeğin anne ve babası "Yanlış bir şey yaptığımız inanmıyoruz. Bebeğimize en iyi şekilde bakabilmek için çaba harcadık." dedi.

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