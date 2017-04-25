Altı ayda 263 kez 112'yi aradı polis telefonuna el koydu

Hollanda'nın Maastricht kentinde 46 yaşındaki kadının, günde en az 10 kez acil yardımla ilgisi olmayan farklı konularda 112 hattını aradığı belirtildi.

TELEFONUNA EL KOYDULAR

BBC Türkçe'nin haberine göre, uyarılara rağmen aramalarını sürdüren kadın, "acil yardım hattını gereksiz yere işgal ederek, çalışmalara engel olduğu" gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Polis, kadının telefonuna da el koydu.

GENÇLER ASILSIZ İHBARDA BULUNUYOR

Hollanda'da özellikle gençlerin, 112'yi arayarak çok sayıda asılsız ihbarda bulunması üzerine polis bu konuda yaptırımları artırma kararı almıştı.

Acil yardım merkezini gereksiz yere işgal edenlere para cezası uygulanıyor.