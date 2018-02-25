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Altın Ayı ödülünü 'Touch me not' kazandı

68. Uluslararası Berlin Festivali'nde Romanyalı yönetmen Adina Pintilie'nin 'Touch me not' filmi, Altın Ayı ödülünün sahibi oldu.

AA | 25.02.2018 - 06:06..
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Almanya'nın başkenti Berlin'de, festivalde dağıtılan ödüller Berlinale Palast sinemasında düzenlenen törende sahiplerini buldu.

Alman yönetmen ve senarist Tom Tykwer'in jüri başkanlığını yaptığı festivalde “Altın Ayı" ödülüne Romanyalı yönetmen Adina Pintilli'nin "Dokunma Bana" filmi layık görüldü.

Altın Ayı ödülünü 'Touch me not' kazandı

DİĞER ÖDÜLLER

En İyi Yönetmen dalında "Gümüş Ayı" ödülünü Wes Anderson'un yönettiği animasyon filmi ''Isle of Dogs'' alırken, En İyi Erkek Oyuncu ödülü ''La priere'' filmindeki rolüyle Fransız aktör Anthony Bajon'e verildi.

En İyi Kadın Oyuncu ödülünü yönetmen Marcelo Martinessi'nin "Las Herederas" filmindeki performansıyla Paraguaylı aktrist Ana Brun aldı.

Jüri Büyük Ödülü'ne Polonyalı yönetmen Malgorzata Szumowska'nın yönettiği ''Twarz'' filmi layık görüldü.

En İyi Senaryo dalındaki Gümüş Ayı ödülünü "Museo" filmiyle Manuel Alcala ve Alonso Ruizpalacios alırken, kısa metrajlı filmlerde "Altın Ayı" ödülü ise yönetmenliğini Ines Moldavsky'nin yaptığı ''The Men Behind The Wall'' filmine verildi.

68. Berlinale’de ödüllerinin kategorileri ve kazananlar ise şöyle:

En İyi Film (Altın Ayı): Adina Pintilie / ''Touch me not'' (Romanya)

Jüri Büyük Ödülü: Malgorzata Szumowska / ''Twarz'' (Polonya)

En İyi Yönetmen: Wes Anderson / ''Isle of Dogs'' (ABD)

En İyi Kadın Oyuncu: Ana Brun / "Las Herederas" (Paraguay)

En İyi Erkek Oyuncu: Anthony Bajon / ''La priere'' (Fransa)

En İyi Senaryo: Alonso Ruizpalacios / ''Müze'' (Meksika)

Alfred Bauer Ödülü: Marcelo Martinessi / ''Las herederas'' (Paraguay)

En İyi İlk Film: Adina Pintilie / ''Touch Me Not'' (Romanya)

En İyi Kısa Film (Altın Ayı): Ines Moldavsky / ''The Men Behind The Wall'' (İsrail)

78 ÜLKEDEN 385 FİLM YARIŞTI

Berlin'de 15 Şubat’ta başlayan 68. Uluslararası Berlin Film Festivali’nde 78 ülkeden 385 film gösterildi. Festivalin yarışma bölümünde 19 film "Altın Ayı" ödülü için yarıştı.

Toplam 24 filmin yer aldığı yarışma bölümünde 5 film yarışma dışı gösterildi.

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