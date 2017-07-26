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Altın Elbiseli Adam son yolculuğuna uğurlandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trajik kazada yaşamını yitiren motosiklet tutkunu Barkın Bayoğlu, toprağa verildi.

26.07.2017 - 16:22
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Önceki gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosikletiyle seyir halindeyken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden '' Altın Elbiseli Adam'' olarak tanınan motosiklet uzmanı Barkın Bayoğlu'nun cenazesi motosikletlilerin konvoyu eşliğinde cenaze namazı için Çengelköy Camisi'ne götürüldü.

MOTOR TUTKUNLARI KORTEJ HALİNDE CENAZEYE GİTTİ

Arkadan cenaze aracına eşlik eden motosikletlilerin caminin bulunduğu sokağa girmesine izin verilmedi. Motosikletler, yakındaki bir otoparka yönlendirildi. Çengelköy yönünden gelen motosikletlilerse sokağa girdi. Kasklarıyla birlikte cenazeye katılan motor tutkunlarının çoğunlukla siyah giydiği görüldü.

Altın Elbiseli Adam son yolculuğuna uğurlandı

Altın Elbiseli Adam son yolculuğuna uğurlandı

"MOTORLARI GÖRSEYDİ MUTLU OLURDU"

Barkın Bayoğlu'nun acılı babası Remzi Bayoğlu oğlunun tabutunun başında gözyaşı dökerken, "Arkamızdan gelen motorları görseydi, çok mutlu olurdu. Başarmış demek ki" dedi.

Altın Elbiseli Adam son yolculuğuna uğurlandı

Altın Elbiseli Adam son yolculuğuna uğurlandı

Altın Elbiseli Adam son yolculuğuna uğurlandı

Altın Elbiseli Adam son yolculuğuna uğurlandı

Altın Elbiseli Adam son yolculuğuna uğurlandı

Altın Elbiseli Adam son yolculuğuna uğurlandı

Altın Elbiseli Adam son yolculuğuna uğurlandı

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