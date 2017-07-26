Altın Elbiseli Adam son yolculuğuna uğurlandı

Roma'ya transfer olan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Tottenham ile oynadıkları hazırlık maçında fileleri havalandırmayı başardı.

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Hadise eş kriterini açıkladı

Fazla emek harcayarak klip çektiğini ancak iç çamaşırının gözükmesiyle haber olduğunu söyleyen Hadise, bu kafanın yanlış olduğunu söyledi.