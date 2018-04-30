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Altın Elma ödülü bu sene Diyarbakır'a verilecek

Dünya Seyahat Gazetecileri ve Yazarları Federasyonunun, 'Turizmin Oscarı' olarak adlandırılan 'Altın Elma' ödülü, bu yıl Diyarbakır'a verilecek.

AA | 30.04.2018 - 10:14..
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Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Turizm Platformunca 'İnsanlığın uygarlığa ilk büyük adımı Diyarbakır' temasıyla düzenlenen program için Dünya Seyahat Gazetecileri ve Yazarları Federasyonunun, Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği üyesi 19'u yabancı 36 yazar ve gazeteci tarihi mekanları gezdi.

Altın Elma ödülü bu sene Diyarbakır'a verilecek

ALTIN ELMA DİYARBAKIR'A

Turizmin Oscarı olarak adlandırılan Altın Elma ödülünün sabah kentte yapılan toplantıyla bu yıl Diyarbakır'a sunulmasının kararlaştırıldığını belirtildi.

Altın Elma ödülü bu sene Diyarbakır'a verilecek

Altın Elma ödülü bu sene Diyarbakır'a verilecek

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