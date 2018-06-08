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Altın fiyatları düşmeye devam ediyor

Dün dolar kurundaki düşüşlerin etkisiyle değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,35 azalışla 187,3 liradan tamamladı.

AA | 08.06.2018 - 10:09..
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Altın fiyatları düşmeye devam ediyor

Altının gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 187,2 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK 308, CUMHURİYET ALTINI 1.255 LİRA

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 308 lira, Cumhuriyet altını da 1.255 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,17 azalışla 1.295,11 dolardan işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARININ ETKİSİ

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB)  politika faizini 125 baz puan artırarak yüzde 16,50'den yüzde 17,75'e yükselttiğini hatırlatarak, "Merkez Bankası, faiz kararını açıkladıktan sonra döviz kurlarında sert satışlar gördük. Dolar kurunda yaşanan düşüşler, altının gram fiyatını olumsuz yönde etkiledi. Bugün altının gram fiyatının 185,50-190,00 lira aralığında işlemler görmesini bekliyoruz." dedi.

TRUMP'IN TİCARET SAVAŞLARINA ILIMLI YAKLAŞIMI

Altının ons fiyatının 1.300 dolar seviyesini test etmesine rağmen bu seviyenin üzerinde kalıcı olmadığını ifade eden Memiş, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşlarına ilişkin yaptığı ılımlı açıklamaların ons altın fiyatlarında gerilemelere neden olduğunu kaydetti.

Memiş, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına kadar altının ons fiyatının yatay seyirde hareket edeceğini belirterek, altının ons fiyatında 1.290 doların destek, 1.297 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

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